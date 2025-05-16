Погода в Україні: синоптики оновили прогноз на 16 травня

Погода зіпсується / © unsplash.com

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Сьогодні, 16 травня, в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями та місцями дощі.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

Синоптики зазначили, що у більшості північних та центральних областей дощі, на решті території без опадів.

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Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, у південних, центральних (крім Вінницької), Волинській та Сумській областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +6…+11°С, на заході країни та Житомирщині +1…+6°С; вдень у західних, більшості північних областей та на Вінниччині +9…+14°С, на решті території +16…+21°С

На Київщині та в столиці очікується хмарна погода та дощі.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +6…+11°С, вдень +9…+14°С. У Києві вночі +6…+8°С, вдень +9…+11°С.

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Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич дав попередній прогноз щодо погоди на літо 2025. Цього року середня температура літа може бути на 1-1,5 градуса вищою за норму, але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень — дуже теплими.