Підпал будинку Стармера: затримано 21-річного українця

Поліція розслідує низку злочинів / © Associated Press

Реклама

У Великій Британії 13 травня затримали 21-річного громадянина України, якому закидають спробу підпалу двох будинків премʼєра країни Кіра Стармера та автівки.

Про це пише видання Politico.

Українцю інкримінують три підпали з наміром заподіяти шкоду життю людей, зазначили британські правоохоронці.

Реклама

За версією слідства, він підпалив автівку в Кентіш-Тауні на півночі Лондону, приватний будинок Стармера на тій же вулиці та ще один будинок, де Стармер жив до того, як став премʼєром.

Ніхто не постраждав, але пошкоджені вхідні двері одного з будинків.

Затриманий перебуває під вартою. Суд у його справі має відбутися у п’ятницю, 16 травня, у Вестмінстерському магістральному суді.

Підпал будинку Кіра Стармера: що відомо

Пожежа почалася на території будинку Кіра Стармера в Тафнелл-парку в понеділок, близько 01:30 ночі. Повідомлялося, що у будинок Стармера кинули «коктейлем Молотова». Внаслідок атаки ніхто не постраждав, було зафіксовано лише незначні пошкодження будинку: двері дещо обвуглилися, дверний одвірок пошкоджено, однак вогонь не поширився углиб будівлі.

Реклама

Тоді поліція почала розслідування, підозрюючи, що інцидент може бути пов’язаний із підпалом іншого будинку на півночі Лондона, який також пов’язаний з прем’єр-міністром Кіром Стармером. На тій же вулиці трапився ще один інцидент — пожежа автомобіля, яку слідчі також взяли до уваги та розглядали як дотичну до інших двох випадків.