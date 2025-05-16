Голова Офісу президента Андрій Єрмак / © t.me/ermaka2022

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У Стамбулі тривають тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини.

Відео зустрічі України, США, Туреччини оприлюднив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

Участь у перемовинах беруть міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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Пізніше до перемовин приєднався спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Дата публікації 12:09, 16.05.25 Кількість переглядів 39 Єрмак оприлюднив відео зустрічі України, США, Туреччини

Нагадаємо, сьогодні зранку стало відомо, що переговори в Стамбулі відбудуться у двох форматах: перший — зустріч Туреччина-США-Україна, а другий — Туреччина-Росія-Україна. Росія і Україна зустрінуться опісля. Попередньо, 12:30.

Зустріч Росії та України за участю представника США не представлятиме держсекретар Марко Рубіо. Американським представником буде директор з питань політичного планування США Майкл Антон.

Зауважимо, що зранку в Стамбулі завершилася зустріч української делегації з ЄС та США. Які питання обговорили делегації у Туреччині — наразі не повідомляється.

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