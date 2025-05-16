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Оля Полякова попала в аварию и в слезах показала последствия: "Я разбила нос"
Артистка показала свой нелегкий путь на первый в своей жизни Каннский кинофестиваль.
Украинская певица Оля Полякова отправилась на 78-й Каннский кинофестиваль.
Путешествие получилось насыщенным — не обошлось без приключений. В своем фотоблоге Полякова рассказала, что наносила макияж прямо в самолете, а перед выходом на дорожку разбила нос. В частности, это произошло во время аварии, подробности которой звезда не стала рассекречивать.
Но, к счастью, все обошлось. И из-за бешеного темпа времени на переодевание не осталось, поэтому платье пришлось одевать прямо на парковке. Но никакие трудности не помешали артистке появиться на красной дорожке стильно и уверенно.
"Как я готовлюсь к первой в жизни дорожке на Каннском кинофестивале… Я только что попала в аварию и разбила нос. Но я замазала свою кровь на носу и переоделась на парковке. И с такими перепитиями первый раз в жизни попала на главную европейскую дорожку. Даже изуродованный нос меня не остановил", - рассказала исполнительница.
К слову, собрать все взгляды папарацци звезда решила с помощью нежно-розового платья от украинского бренда KEL, созданного для нее вручную. Образ получился изысканным и действительно незабываемым.
Напомним, недавно актриса Антонина Хижняк подвергла резкой критике украинский сериал, который присутствовал на Каннском кинофестивале и объяснила почему.