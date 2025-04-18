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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украину вернули тела более 900 павших защитников

С помощью экспертиз будут устанавливать личности погибших.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Погибшие военные.

Погибшие военные. / © ТСН.ua

В Украину вернули тела 909 павших защитников по результатам проведенных репатриационных мероприятий.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 18 апреля.

Из числа возвращенных "на щите" Защитников павших из:

  • Кураховского направления;

  • Покровского направления;

  • ⁠Бахмутского направления;

  • Угледарского направления;

  • Луганского направления;

  • Запорожского направления;

  • Сумского направления;

  • Харьковского направления;

  • из моргов на территории РФ.

Тела погибших украинских военных передадут для проведения судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

Напомним, более месяца назад почти две сотни украинских защитников вернулись домой. Из российских тюрем и лагерей вернулись 175 украинских защитников.

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