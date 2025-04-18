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- Украина
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В Украину вернули тела более 900 павших защитников
С помощью экспертиз будут устанавливать личности погибших.
В Украину вернули тела 909 павших защитников по результатам проведенных репатриационных мероприятий.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 18 апреля.
Из числа возвращенных "на щите" Защитников павших из:
Кураховского направления;
Покровского направления;
Бахмутского направления;
Угледарского направления;
Луганского направления;
Запорожского направления;
Сумского направления;
Харьковского направления;
из моргов на территории РФ.
Тела погибших украинских военных передадут для проведения судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.
Напомним, более месяца назад почти две сотни украинских защитников вернулись домой. Из российских тюрем и лагерей вернулись 175 украинских защитников.