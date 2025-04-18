В Украину вернули тела более 900 павших защитников

Погибшие военные. / © ТСН.ua

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В Украину вернули тела 909 павших защитников по результатам проведенных репатриационных мероприятий.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 18 апреля.

Из числа возвращенных "на щите" Защитников павших из:

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Кураховского направления;

Покровского направления;

⁠Бахмутского направления;

Угледарского направления;

Луганского направления;

Запорожского направления;

Сумского направления;

Харьковского направления;

из моргов на территории РФ.

Тела погибших украинских военных передадут для проведения судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

Напомним, более месяца назад почти две сотни украинских защитников вернулись домой. Из российских тюрем и лагерей вернулись 175 украинских защитников.

Дата публикации 18:25, 10.04.25 Количество просмотров 130 Зеленский опубликовал видео допроса китайского наемника, который воевал за Россию