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- Украина
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Ночью 22 мая российские беспилотники атаковали Украину: где гремели взрывы
РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками, порой было громко.
В ночь на 22 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.
Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.
Часть Украины охватила воздушная тревога.
В частности, взрывы прогремели:
Херсон;
Чугуев (Харьковщина);
Миргородский р-н (Полтавщина);
Покровский р-н (Донеция);
Павлоград (Днепропетровщина);
Харьков;
Пригород Днепра;
Краматорск/Р-н (Донечина);
Кривой Рог/р-н;
Николаев;
Днепр;
Славянск.
Напомним, что ночью произошла атака дронами на Харьков : стали известны последствия.