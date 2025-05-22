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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ночью 22 мая российские беспилотники атаковали Украину: где гремели взрывы

РФ снова атаковала мирные украинские города среди ночи беспилотниками, порой было громко.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В ночь на 22 мая 2025 года РФ атаковала украинские города ударными беспилотниками.

Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ и мониторинговые каналы в социальных сетях.

Часть Украины охватила воздушная тревога.

В частности, взрывы прогремели:

  • Херсон;

  • Чугуев (Харьковщина);

  • Миргородский р-н (Полтавщина);

  • Покровский р-н (Донеция);

  • Павлоград (Днепропетровщина);

  • Харьков;

  • Пригород Днепра;

  • Краматорск/Р-н (Донечина);

  • Кривой Рог/р-н;

  • Николаев;

  • Днепр;

  • Славянск.

Напомним, что ночью произошла атака дронами на Харьков : стали известны последствия.

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