Ночные взрывы над русской Тулой: жители сообщают об атаке дронов

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В ночь на 22 мая 2025 года небо над российским городом Тула всколыхнула серия громких взрывов.

Как сообщает российское "издание" SHOT со ссылкой на местных жителей, первые взрывы прогремели около 2:00 ночи по местному времени. Во многих домах дрогнули окна, а жители были разбужены звуками, похожими на работу систем противовоздушной обороны.

Предварительно взрывы связаны с уничтожением неизвестных беспилотников, пытавшихся атаковать город. Официального подтверждения от российских властей пока нет. Сообщений о разрушениях или пострадавших на земле не поступало.

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Впоследствии стало известно о попытке атаки. Жители Тулы снова сообщили о звуках взрывов – на этот раз они были слышны не только в центре города, но и в ближайших населенных пунктах. По словам очевидцев, громкая "бавовна" произошла вскоре после первой волны.

Напомним, что ранее в России была жаркая ночь: взрывы были слышны над Саратовской областью и Краснодарским краем.