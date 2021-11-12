Как определить оптимальный вес с учетом типа фигуры. Формула Брока

Сначала мы пытаемся похудеть для поездки на море, затем приводим себя в порядок к Новому году.

Сегодня проблема лишнего веса существует по всему миру. Однако очень часто люди корректируют свое тело, не имея ни малейшего понятия о том, каким должен быть конечный результат. Конечно, стремиться к здоровому весу нужно всем. Но перед этим следует разобраться, как определить идеальный вес.

Существует несколько формул, которые помогают понять: вес нормальный или избыточный. К примеру, индекс массы тела (ИМТ), соотношение талии к бедрам, определение по типу фигуры и знаменитая формула Брока.

Если вы хотите быстро определить, стоит ли вам худеть, следует использовать именно две последние.

Как определить оптимальный вес согласно типу фигуры

Пропорции тела или его конституция – это то, что всегда следует учитывать при расчете идеальной массы. Различают три вида телосложения и каждый из них имеет свои особенности роста и веса:

астеническое – хрупкое телосложение, тонкие кости скелета, обхват запястья менее 16 см, достаточно высокий рост, мышцы выражены слабо, заметна сильная худоба, часто астеники имеют проблемы с недостаточным весом, с возрастом жир может откладываться в районе талии;

нормостеническая – средний или выше среднего рост, достаточно гармоничное сочетание количества жира и мышц, обхват запястья 16-18 см, такие люди могут иметь проблемы с избыточным весом, поэтому следует следить за правильным питанием;

гиперстеническая – невысокий коренастый рост, широкий таз и плечи, обхват запястья более 18 см, вес выше среднего, поэтому для достижения нормальной массы тела нужно заниматься спортом.

В медицине для расчета идеального веса по типу фигуры в возрасте до 40 лет (потом приходят возрастные изменения, сильно влияющие на массу тела), используют простую формулу:

для астенического телосложения от роста вычитают 110;

для нормостенической вычитают 100;

и для гиперстенической нужно вычесть 90.

Следует отметить, что полученная в результате вычитания цифра в зависимости от типа тела может колебаться в пределах плюс-минус 10%. Например, допустим, ваш рост 160 см. Тогда идеальный вес с разными типами фигуры будет выглядеть следующим образом:

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при астеническом телосложении – 50±5 кг;

при нормостеническом телосложении – 60±6 кг;

при гиперстеническом телосложении – 70±7 кг.

Вы не можете изменить тип фигуры, ведь он заложен на генетическом уровне. Поэтому не стоит увлекаться диетами и быстрыми похудениями, иначе тело будет выглядеть непропорциональным.

Таблица идеального веса по формуле Брока

Вы пытаетесь вернуться к тому идеальному, по вашему мнению, весу, который был у вас в 18 лет, но вам не помогают ни спортивные упражнения, ни диеты? Не стоит расстраиваться. Ведь каждые 10 лет человек толстеет примерно на 10%, а это 5-7 кг.

Поэтому худеть нужно, ориентируясь на расчет веса по формуле Брока (разработанная французским хирургом и антропологом в 1871 году):

Женщины: Идеальный вес = (Рост – 110)*1,15

Мужчины: Идеальный вес = (Рост – 100)*1,15

Например, для женщины ростом 160 см идеальный вес = (160 – 110)*1,15. Выходит 57,5 кг. А вот если у мужчины рост 180 см, тогда его идеальный вес = (180 – 100)*1,15. Получаем результат – 92 кг.

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