Як визначити оптимальну вагу з урахуванням типу фігури. Формула Брока

Спочатку ми намагаємося схуднути для поїздки на море, потім приводимо себе в порядок до Нового року.

Сьогодні проблема зайвої ваги існує в усьому світі. Проте дуже часто люди коригують своє тіло, не маючи жодного поняття про те, яким має бути кінцевий результат. Звичайно, прагнути здорової ваги потрібно всім. Але перед цим потрібно розібратися, як визначити ідеальну вагу.

Існує кілька формул, які допомагають зрозуміти: вага нормальна чи надлишкова. Наприклад, індекс маси тіла (ІМТ), співвідношення до стегон, визначення по типу фігури і знаменита формула Брока.

Якщо ви хочете швидко визначити, чи варто вам худнути, варто використовувати саме дві останні.

Як визначити оптимальну вагу згідно типу фігури

Пропорції тіла або його конституція – це те, що завжди потрібно враховувати при розрахунку ідеальної маси. Розрізняють три види тілобудови і кожен з них має свої особливості зросту та ваги:

астенічна – тендітна будова тіла, тонкі кістки скелету, обхват зап’ястя менше 16 см, досить високий зріст, м’язи виражені слабо, помітна сильна худорлявість, часто астеніки мають проблеми з недостатньою вагою, з віком жир може відкладатися в районі талії;

нормостенічна – середній або вищий за середній зріст, досить гармонійне поєднання кількості жиру і м’язів, обхват зап’ястя 16-18 см, такі люди можуть мати проблеми з надлишковою вагою, тому варто слідкувати за правильним харчуванням;

гіперстенічна – невисокий коренастий зріст, широкий таз і плечі, обхват зап’ястя більше 18 см, вага вище середньої, тому для досягнення нормальної маси тіла потрібно займатися спортом.

В медицині для вирахування ідеальної ваги по типу фігури у віці до 40 років (потім приходять вікові зміни, які сильно впливають на масу тіла), використовують просту формулу:

для астенічної тілобудови від зросту віднімають 110;

для нормостенічної віднімають 100;

і для гіперстенічної потрібно відняти 90.

Також слід зазначити, що отримана в результаті віднімання цифра в залежності від типу тіло може коливатися в межах плюс-мінус 10%. Наприклад, припустимо, що у вас зріст 160 см. Тоді ідеальна вага з різними типами фігури буде виглядати наступним чином:

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при астенічній тілобудові – 50±5 кг;

при нормостенічній тілобудові – 60±6 кг;

при гіперстенічній тілобудові – 70±7 кг.

Ви не можете змінити свій тип фігури, адже він закладений на генетичному рівні. Тому не варто захоплюватися дієтами та швидкими схудненнями, інакше тіло буде виглядати непропорційним.

Таблиця ідеальної ваги по формулі Брока

Ви намагаєтесь повернутися до тієї ідеальної, на вашу думку, ваги, яка була у вас в 18 років, але вам не допомагають ні спортивні вправи, ні дієти? Не варто засмучуватися. Адже кожні 10 років людина гладшає, приблизно, на 10%, а це 5-7 кг.

Тому худнути потрібно, орієнтуючись на розрахунок ваги по формулі Брока (розроблена французьким хірургом та антропологом в 1871 році):

Жінки: Ідеальна вага = (Зріст - 110) * 1,15

Чоловіки: Ідеальна вага = (Зріст - 100) * 1,15

Наприклад, для жінки зростом 160 см ідеальна вага = (160 - 110) * 1,15. Виходить. 57,5 кг.

А ось якщо у чоловіка зріст 180 см, тоді його ідеальна вага = (180 - 100) * 1,15. Отримуємо результат – 92 кг.

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