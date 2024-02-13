Чи можна мастурбувати: яка від цього шкода

Сексуальна активність людей не обмежується лише традиційними статевими контактами. Існують і альтернативні способи отримання задоволення. Один із них – мастурбація.

Що таке мастурбація

Мастурбація, або онанізм – це один із видів сексуальної активності, який передбачає отримання задоволення шляхом стимуляції статевих органів та еротичних зон без участі партнера.

Мастурбація, за словами психологів і сексологів, є природним процесом, що спрямований на отримання оргазму. При цьому оргазм від мастурбації жодним чином не відрізняється від того, що був отриманий під час статевого акту з партнером.

Самозадоволенням займаються діти, підлітки й дорослі. Серед дітей мастурбація є звичайним проявом інтересу до свого тіла і відбувається найчастіше під час статевого дозрівання.

Чим шкідлива мастурбація

Онанізм може завдати шкоди організму лише в деяких випадках. Основними негативними наслядками від мастурбації є такі:

занесення інфекції у статеві органи;

хімічні чи механічні пошкодження статевих органів (наприклад, через неправильне використання секс-іграшок, ароматичних масел тощо);

еректильна дисфункція;

розлади статевого потягу.

Психологи стверджують, що розлади статевого потягу після мастурбації можуть виникати як у чоловіків, так і у жінок. Звичка доводити себе до оргазму самотужки може стати причиною того, що під час статевого акту з партнером виникатимуть проблеми з досягненням оргазму (у жінок) та зі збудженням (у чоловіків).

Однак таке трапляється лише за довготривалої мастурбації. Зазвичай онанізм навіть допомагає вилікувати еректильну дисфункцію у чоловіків і труднощі з настанням оргазму у жінок. Сильна стимуляція статевих органів призводить до того, що знижується чутливість і неможливо досягти оргазму традиційним шляхом.

Чим корисна мастурбація

Чим корисна мастурбація / Фото: Pexels

Мастурбація насамперед корисна тим, що допомагає зняти сексуальну напруженість. Також вона позитивно впливає на роботу серцево-судинної та нервової систем. Якщо говорити про користь мастурбації для здоров'я, то варто зазначити таке:

зниження стресу;

покращення сну;

зменшення тривоги та депресії;

зміцнення м'язового тонусу в зоні тазу;

підняття настрою (під час оргазму виробляються гормони окситоцин і дофамін);

зменшення ризику раку простати у чоловіків;

покращення самооцінки і сприйняття свого тіла;

зменшення спазмів і м'язового напруження під час менструації у жінок.

Тривале утримання від сексу, наприклад, через відсутність постійного партнера, може призвести до втрати лібідо, і саме мастурбація допомагає його зберегти.

Інколи онанізм використовується як один із методів психотерапії сексуальних розладів, вирішує проблему зі збудженням, отриманням оргазму. Самозадоволення додатково вирішує проблему застійних явищ в органах малого тазу (у чоловіків).

Мастурбація допомагає також зберегти баланс у парі, якщо у жінки й чоловіка різна статева конституція. За мастурбації відсутній ризик небажаної вагітності, а також зараження захворюваннями, які передаються статевим шляхом. Однак варто пам'ятати про необхідність ретельної дезінфекції секс-іграшок після їх використання для зменшення ризиків інфекції.

Самозадоволення допомагає парі й під час вагітності. Чоловік може без проблем зняти сексуальну напруженість, якщо у вагітної партнерки є протипоказання до занять сексом. Також жінкам не рекомендовано займатися сексом перші два місяці після пологів. Вагітним жінкам можна мастурбувати, якщо немає ризику переривання вагітності. Про це треба заздалегідь поговорити з гінекологом.

Чи можна мастурбувати та як часто

Згідно з дослідженням сексуальної поведінки жителів США 2010 року від 14 до 94 років, близько 28-69% чоловіків і понад 20% жінок усіх вікових груп повідомили, що мастурбували протягом останнього місяця.

Існують дослідження, які показують зв'язок між мастурбацією, сексуальною активністю та кращими когнітивними здібностями в літньому віці. Хоча вчені наразі і не знають, чому саме так відбувається. За однією з версій, нейромедіатор дофамін, який бере участь у контролі сексуальної поведінки, чинить захисний вплив на мозок людини.

Також є дані, що часта еякуляція та мастурбація можуть знижувати ризик захворіти на рак передміхурової залози. Проте для пошуку причин і додаткових зв'язків потрібні подальші дослідження.

Потреба в отриманні сексуального задоволення є індивідуальною і залежить від типу статевої конституції. Люди із сильною статевою конституцією можуть хотіти сексуального розрядження щодня. А для інших нормою може бути один статевий акт на місяць. Тому єдиної норми, як часто можна мастурбувати, не існує.

За відсутності постійного статевого партнера мастурбація щодня є нормальним явищем. Надмірною вважається мастурбація кілька разів на день, якщо вона заважає виконувати повсякденні завдання і викликає залежність.