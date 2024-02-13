Можно ли мастурбировать: какой от этого вред

Сексуальная активность людей не ограничивается только традиционными половыми контактами. Есть и другие методы получения наслаждения. Один из них – мастурбация.
Что такое мастурбация
Мастурбация, или онанизм – это один из видов сексуальной активности, предполагающий получение удовлетворения путем стимуляции половых органов и эротических зон без участия партнера.
Мастурбация, по словам психологов и сексологов, является естественным процессом, направленным на получение оргазма. При этом оргазм от мастурбации никоим образом не отличается от того, который был получен в процессе полового акта с партнером.
Самоудовлетворением занимаются дети, подростки и взрослые. Среди детей мастурбация является обычным проявлением интереса к своему телу и чаще всего происходит во время полового созревания.
Чем вредна мастурбация
Онанизм может нанести вред организму только в некоторых случаях. Основными отрицательными последствиями от мастурбации являются:
- занесение инфекции в половые органы;
- химические или механические повреждения половых органов (например, из-за неправильного использования секс-игрушек, ароматических масел и т.п.);
- эректильная дисфункция;
- расстройства полового влечения.
Психологи утверждают, что расстройства полового влечения после мастурбации могут возникать как у мужчин, так и у женщин. Привычка доводить себя до оргазма может стать причиной того, что в ходе полового акта с партнером будут возникать проблемы с достижением оргазма (у женщин) и с возбуждением (у мужчин).
Однако такое случается только при длительной мастурбации. Обычно онанизм даже помогает вылечить эректильную дисфункцию у мужчин и трудности с наступлением оргазма у женщин. Сильная стимуляция половых органов приводит к тому, что снижается чувствительность и невозможно достичь оргазма традиционным путём.
Чем полезна мастурбация
Мастурбация, в первую очередь, полезна тем, что помогает снять сексуальное напряжение. Также она оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой и нервной систем. Если говорить о пользе мастурбации для здоровья, то следует отметить следующее:
- снижение стресса;
- улучшение сна;
- уменьшение тревоги и депрессии;
- укрепление мышечного тонуса в области таза;
- поднятие настроения (во время оргазма вырабатываются гормоны окситоцин и дофамин);
- уменьшение риска рака простаты у мужчин;
- улучшение самооценки и восприятия своего тела;
- уменьшение спазмов и мышечного напряжения во время менструации у женщин.
Длительное воздержание от секса, например, из-за отсутствия постоянного партнера, может привести к потере либидо, и именно мастурбация помогает его сохранить.
Иногда онанизм используется как один из методов психотерапии сексуальных расстройств, решает проблему возбуждения, получения оргазма. Самоудовлетворение дополнительно решает проблему застойных явлений в органах малого таза (у мужчин).
Мастурбация помогает также сохранить баланс в паре, если у женщины и мужчины разная половая конституция. При мастурбации отсутствует риск нежелательной беременности, а также заражения заболеваниями, передающимися половым путем. Однако следует помнить о необходимости тщательной дезинфекции секс-игрушек после их использования для уменьшения рисков инфекции.
Самоудовлетворение помогает паре и во время беременности. Мужчина может без проблем снять сексуальное напряжение, если у беременной партнерши есть противопоказания к занятиям сексом. Также женщинам не рекомендовано заниматься сексом первые два месяца после родов. Беременным женщинам можно мастурбировать, если нет риска прерывания беременности. Об этом следует заранее поговорить с гинекологом.
Можно ли мастурбировать и как часто
Согласно исследованию сексуального поведения жителей США в 2010 году от 14 до 94 лет, около 28-69% мужчин и более 20% женщин всех возрастов сообщили, что мастурбировали в течение последнего месяца.
Есть исследования, которые показывают связь между мастурбацией, сексуальной активностью и лучшими когнитивными способностями в пожилом возрасте. Хотя учёные пока и не знают, почему именно так происходит. По одной из версий, нейромедиатор дофамин, участвующий в контроле сексуального поведения, оказывает защитное воздействие на мозг человека.
Также есть данные, что частая эякуляция и мастурбация могут снижать риск заболеть раком предстательной железы. Однако для поиска причин и дополнительных связей требуются дальнейшие исследования.
Потребность в получении сексуального удовлетворения индивидуальна и зависит от типа половой конституции. Люди с сильной половой конституцией могут хотеть сексуальной разрядки каждый день. А для других нормой может быть один половой акт в месяц. Поэтому единой нормы, как часто можно мастурбировать, не существует.
В отсутствие постоянного полового партнера мастурбация ежедневно является нормальным явлением. Чрезмерной считается мастурбация несколько раз в день, если она мешает выполнять повседневные задачи и вызывает зависимость.