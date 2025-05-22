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Ночная атака дронами на Харьков: стали известны последствия. Обновлено
В ночь на 22 мая россияне ударили по Харькову беспилотниками — поврежден дом, пострадавший.
В ночь на 22 мая 2025 года россияне атаковали Харьков беспилотниками.
Об этом информирует мэр Харькова Игорь Терехов.
В Холодногорском районе в результате удара вражеской ракеты поврежден частный дом.
По предварительной информации, есть один пострадавший.
Ранее в городе раздался взрыв.
По состоянию на 02:31 в Харькове повреждены восемь частных домов. У двух человек – острая реакция на стресс, медицинская помощь оказывается.
Ранее сообщалось, что россияне ударили по центру Харькова.