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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Ночная атака дронами на Харьков: стали известны последствия. Обновлено

В ночь на 22 мая россияне ударили по Харькову беспилотниками — поврежден дом, пострадавший.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дроны

Дроны / © ТСН.ua

В ночь на 22 мая 2025 года россияне атаковали Харьков беспилотниками.

Об этом информирует мэр Харькова Игорь Терехов.

В Холодногорском районе в результате удара вражеской ракеты поврежден частный дом.

По предварительной информации, есть один пострадавший.

Ранее в городе раздался взрыв.

По состоянию на 02:31 в Харькове повреждены восемь частных домов. У двух человек – острая реакция на стресс, медицинская помощь оказывается.

Ранее сообщалось, что россияне ударили по центру Харькова.

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