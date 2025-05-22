Нічна атака дронами на Харків: стали відомі наслідки. Оновлено

Дрони / © ТСН.ua

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У ніч проти 22 травня 2025 року росіяни атакували Харків безпілотниками.

Про це інформує мер Харкова Ігор Терехов.

У Холодногірському районі, внаслідок удару ворожої ракети, пошкоджено приватний будинок.

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За попередньо інформацією, є один постраждалий.

Раніше у місті пролунав вибух.

Станом на 02:31 у Харкові пошкоджено вісім приватних будинків. У двох людей - гостра реакція на стрес, медична допомога надається.

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по центру Харкова.

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