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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
83
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1 хв

Нічна атака дронами на Харків: стали відомі наслідки. Оновлено

У ніч на 22 травня росіяни вдарили по Харкову безпілотниками — пошкоджено будинок, є постраждалий.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрони

Дрони / © ТСН.ua

У ніч проти 22 травня 2025 року росіяни атакували Харків безпілотниками.

Про це інформує мер Харкова Ігор Терехов.

У Холодногірському районі, внаслідок удару ворожої ракети, пошкоджено приватний будинок. 

За попередньо інформацією, є один постраждалий.

Раніше у місті пролунав вибух.

Станом на 02:31 у Харкові пошкоджено вісім приватних будинків. У двох людей - гостра реакція на стрес, медична допомога надається.

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по центру Харкова.

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