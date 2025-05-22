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Нічна атака дронами на Харків: стали відомі наслідки. Оновлено
У ніч на 22 травня росіяни вдарили по Харкову безпілотниками — пошкоджено будинок, є постраждалий.
У ніч проти 22 травня 2025 року росіяни атакували Харків безпілотниками.
Про це інформує мер Харкова Ігор Терехов.
У Холодногірському районі, внаслідок удару ворожої ракети, пошкоджено приватний будинок.
За попередньо інформацією, є один постраждалий.
Раніше у місті пролунав вибух.
Станом на 02:31 у Харкові пошкоджено вісім приватних будинків. У двох людей - гостра реакція на стрес, медична допомога надається.
Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по центру Харкова.