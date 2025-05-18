Загибель цивільного у ТЦК в Харкові: в ОК "Схід" відреагували на скандал

Загибель чоловіка у ТЦК в Харкові / © ТСН.ua

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Начальника районного ТЦК у Харкові усунули від обов’язків через загибель цивільного на території РТЦК і СП.

Про це передає оперативне командування «Схід».

«12 травня у на території РТЦК та СП у місті Харкові стався трагічний випадок — загинув цивільний громадянин. Смерть настала внаслідок падіння з вікна третього поверху адміністративної будівлі. Командувачем військ оперативного командування „Схід“ призначено службове розслідування щодо дій військовослужбовців під час трагічного випадку та для з’ясування всіх обставин, які передували цьому», — йдеться в повідомленні.

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Начальник РТЦК та СП та його заступник усунуті від виконання службових обов’язків на час проведення розслідування. Наразі тривають слідчі дії, які здійснюють правоохоронні органи.

Попередній висновок правоохоронців — 39-річний чоловік покінчив життя самогубством, вистрибнувши з вікна. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство», відповідні матеріали направлено до Державного бюро розслідувань для перевірки дій військовослужбовців та працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Командування оперативного командування „Схід“ надає всебічне і повне сприяння роботі правоохоронних органів. За результатами слідчих дій та судового рішення будуть вжиті всі необхідні дисциплінарні і кадрові рішення. В разі оголошення підозр посадовим особам ТЦК та СП вони також негайно будуть відсторонені від виконання службових обов’язків», — запевнили військові.

Нагадаємо, що у Харківському районному територіальному центрі комплектування 39-річний чоловік загинув, вистрибнувши з вікна третього поверху будівлі. Проте у ТЦК запевняють, що не причетні до смерті чоловіка, який випав з вікна третього поверху.

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