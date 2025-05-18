У харківському ТЦК відхрестилися від смерті 39-річного мобілізованого

Поліція розсліжую смерть мобілізованого / © Поліція Київської області

Реклама

У харківському ТЦК відреагували на загибель 39-річного чоловіка. Там заявили, що не мають ніякого відношення до трагедії.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

У ТЦК стверджують, що під час перевірки у чоловіка не було документів, про себе інформацію не надавав та відмовився їхати до поліції, але добровільно погодився до ТЦК.

Реклама

«Під час попереднього вивчення обставин було встановлено, що чоловік загинув внаслідок падіння з вікна коридору третього поверху будівлі. Командування і особовий склад ТЦК та СП надає максимальне сприяння проведенню розслідуванню для з’ясування всіх обставин», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, трагічний випадок стався у Харківському районному територіальному центрі комплектування (ТЦК СП) 12 травня. Там 39-річний чоловік загинув, вистрибнувши з вікна третього поверху будівлі військкомату.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та експерти. Під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявили — лише травми, отримані внаслідок падіння з висоти.

Справу розслідують за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство». Окрім того, матеріали передали до Державного бюро розслідувань — для перевірки можливих неправомірних дій працівників ТЦК. Розслідування триває.

Реклама