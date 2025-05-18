В Харьковском ТЦК открестились от смерти 39-летнего мобилизованного

Полиция расследую смерть мобилизованного / © Полиция Киевской области

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В харьковском ТЦК отреагировали на гибель 39-летнего мужчины. Там заявили, что не имеют никакого отношения к трагедии.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В ТЦК утверждают, что во время проверки у мужчины не было документов, информацию о себе не предоставлял и отказался ехать в полицию, но добровольно согласился в ТЦК.

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«В ходе предварительного изучения обстоятельств было установлено, что мужчина погиб в результате падения из окна коридора третьего этажа здания. Командование и личный состав ТЦК и СП оказывает максимальное содействие проведению расследования для выяснения всех обстоятельств», — говорится в сообщении.

Напомним, трагический случай произошел в Харьковском районном территориальном центре комплектования (ТЦК СП) 12 мая. Там 39-летний мужчина погиб, выпрыгнув из окна третьего этажа здания военкомата.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и эксперты. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружили только травмы, полученные в результате падения с высоты.

Дело расследуют по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием «самоубийство». Кроме того, материалы передали в Государственное бюро расследований для проверки возможных неправомерных действий работников ТЦК. Расследование продолжается.

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