Зеленський подарував Папі Леву XIV особливу ікону (фото)

Президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV / © Володимир Зеленський

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Під час зустрічі з Папою Римським Левом XIV президент України Володимир Зеленський подарував главі Католицької церкви ікону, написану на фрагменті ящика з-під снарядів.

Про це повідомив український президент у своєму офіційному Telegram-каналі, опублікувавши фото подарунка.

«Для багатьох народів образ матері з дитиною — це символ життя, яке має бути захищеним. Сьогодні ми передали Папі Римському Леву XIV особливу ікону — „Божу Матір з немовлям“, написану на фрагменті ящика з-під важких артилерійських озброєнь, привезеного з-під Ізюма», — написав він.

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Ікона “Божа Матір з немовлям”, написана на фрагменті ящика з-під снарядів / © Володимир Зеленський

За словами Зеленського, ця ікона — про українських дітей, яких під час війни навмисно викрала й депортувала Росія і кого дуже чекають удома, в Україні.

«Ми молимося за життя всіх наших депортованих дітей і сподіваємося на підтримку Ватикану в цьому питанні, щоб усі — і діти, і українські полонені — повернулись додому», — додав український президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська зустрілися з Папою Римським Левом XIV після завершення інавгураційної меси, яка відбулася у неділю, 18 травня, на площі Святого Петра у Ватикані.