- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 25
- Час на прочитання
- 1 хв
Папа Римський згадав Україну у свої промові
Новий Папа Римський Лев XIV згадав Україну під час церемонії сходження на престол. Понтифік назвав нашу країну «змученою» від війни з Росією.
Новий Папа Римський Лев XIV згадав Україну у промові з нагоди своєї інтронізації, що відбулася сьогодні, 18 травня.
Про це повідомляє ANSA.
Понтифік згадав Україну у молитві Regina Coeli, використавши слово «змучена», яке вживав покійний Папа Франциск, коли говорив про війну в Україні, яку розв’язала Росія.
«Змучена Україна нарешті чекає переговорів про справедливий і міцний мир», — сказав Лев XIV.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що аудієнція Зеленського та першої леді у Папи Римського Лева XІV відбудеться після меси.
Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на престол. На церемонію інтронізації прибули світові лідери, політики й діячі, зокрема й президент України Володимир Зеленський.
До початку церемонії Папа Лев XIV вперше проїхав площею Святого Петра на своєму папамобілі, вітаючи десятки тисяч людей, які зібралися у Ватикані з усього світу.
Повторюючи пріоритети свого попередника, Папи Франциска, Лев розкритикував глобальну економічну систему, яка, за його словами, «експлуатує ресурси Землі та маргіналізує найбідніших». Він також застеріг від централізації влади в межах папства, заявивши, що прагнутиме керувати, «ніколи не піддаючися спокусі бути автократом».