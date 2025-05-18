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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Папа Римський згадав Україну у свої промові

Новий Папа Римський Лев XIV згадав Україну під час церемонії сходження на престол. Понтифік назвав нашу країну «змученою» від війни з Росією.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Папа Римський

Папа Римський / © Getty Images

Новий Папа Римський Лев XIV згадав Україну у промові з нагоди своєї інтронізації, що відбулася сьогодні, 18 травня.

Про це повідомляє ANSA.

Понтифік згадав Україну у молитві Regina Coeli, використавши слово «змучена», яке вживав покійний Папа Франциск, коли говорив про війну в Україні, яку розв’язала Росія.

«Змучена Україна нарешті чекає переговорів про справедливий і міцний мир», — сказав Лев XIV.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що аудієнція Зеленського та першої леді у Папи Римського Лева XІV відбудеться після меси.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV офіційно зійшов на престол. На церемонію інтронізації прибули світові лідери, політики й діячі, зокрема й президент України Володимир Зеленський.

До початку церемонії Папа Лев XIV вперше проїхав площею Святого Петра на своєму папамобілі, вітаючи десятки тисяч людей, які зібралися у Ватикані з усього світу.

Повторюючи пріоритети свого попередника, Папи Франциска, Лев розкритикував глобальну економічну систему, яка, за його словами, «експлуатує ресурси Землі та маргіналізує найбідніших». Він також застеріг від централізації влади в межах папства, заявивши, що прагнутиме керувати, «ніколи не піддаючися спокусі бути автократом».

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