Папа Римский вспомнил Украину в своей речи

Папа Римский / © Getty Images

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Новый Папа Римский Лев XIV упомянул Украину в речи по случаю своей интронизации, состоявшейся 18 мая.

Об этом сообщает ANSA.

Понтифик вспомнил Украину в молитве Regina Coeli, использовав слово «измученная», употребляемое покойным Папой Франциском, когда говорил о войне в Украине, которую развязала Россия.

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«Измученная Украина наконец-то ждет переговоров о справедливом и крепком мире», — сказал Лев XIV.

Напомним, ранее стало известно, что аудиенция Зеленского и первой леди у Папы Римского Льва XIV состоится после мессы.

Напомним, Папа Римский Лев XIV официально взошел на престол. На церемонию интронизации прибыли мировые лидеры, политики и деятели, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

К началу церемонии Папа Лев XIV впервые проехал по площади Святого Петра на своем папамобиле, приветствуя десятки тысяч людей, собравшихся в Ватикане со всего мира.

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Повторяя приоритеты своего предшественника, Папы Франциска, Лев подверг критике глобальную экономическую систему, которая, по его словам, «эксплуатирует ресурсы Земли и маргинализирует самых бедных». Он также предостерег от централизации власти в рамках папства, заявив, что будет стремиться управлять, «никогда не поддаясь искушению быть автократом».