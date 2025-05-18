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Стало известно, встретится ли Папа Римский с Зеленским
В Ватикане, по данным СМИ, планируется первая частная встреча нового Папы Римского с президентом Украины.
Сегодня, 18 мая, Папа Римский встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает издание Skynews.
«Папа проведет частную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня днем», — пишет медиа.
Напомним, понтифик выразил готовность стать посредником в прекращении любой войны из всех сейчас продолжающихся.
«Святой Престол готов ко встрече врагов и взглядов друг другу в глаза, чтобы народы могли получить достоинство, которого они заслуживают», — заявил Папа Лев XIV.
Он также предположил, что Ватикан может стать местом проведения мирных переговоров.
Накануне Зеленский впервые поговорил по телефону с новым Папой Римским. По ее итогам украинский лидер сообщил, что разговор был очень теплым и вместе с тем «очень предметным». В частности, поднимался вопрос украинских пленных и похищенных детей, возвращению которых может помочь Ватикан.
Отметим, сегодня, 18 мая, Папа Лев XIV официально вступил в должность: на церемонии присутствовали Зеленские.
В своей первой речи понтифик говорил о единстве Церкви и сказал, что хочет служить верующим через любовь и единство.