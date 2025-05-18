Стало известно, встретится ли Папа Римский с Зеленским

Папа Римский / © Getty Images

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Сегодня, 18 мая, Папа Римский встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает издание Skynews.

«Папа проведет частную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским сегодня днем», — пишет медиа.

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Напомним, понтифик выразил готовность стать посредником в прекращении любой войны из всех сейчас продолжающихся.

«Святой Престол готов ко встрече врагов и взглядов друг другу в глаза, чтобы народы могли получить достоинство, которого они заслуживают», — заявил Папа Лев XIV.

Он также предположил, что Ватикан может стать местом проведения мирных переговоров.

Накануне Зеленский впервые поговорил по телефону с новым Папой Римским. По ее итогам украинский лидер сообщил, что разговор был очень теплым и вместе с тем «очень предметным». В частности, поднимался вопрос украинских пленных и похищенных детей, возвращению которых может помочь Ватикан.

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Отметим, сегодня, 18 мая, Папа Лев XIV официально вступил в должность: на церемонии присутствовали Зеленские.

В своей первой речи понтифик говорил о единстве Церкви и сказал, что хочет служить верующим через любовь и единство.