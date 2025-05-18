Первая проповедь Папы Римского: что он сказал

Папа Римский / © Associated Press

Реклама

В Ватикане сегодня, 18 мая, состоялась торжественная месса по случаю интронизации нового Папы Римского Льва XIV, являющегося официальным восхождением на Святой престол. Папа Римский предстал перед публикой в белом автомобиле, стоя в открытом люке и поздравляя собравшихся.

В своей первой речи он говорил о единстве Церкви и сказал, что хочет служить верующим через любовь и единство.

«В наше время мы все еще видим слишком много разногласий, слишком много ран, вызванных ненавистью, насилием, предрассудками, страхом перед различием и экономической парадигмой, которая эксплуатирует ресурсы Земли и маргинализирует беднейших», — сказал он.

Реклама

Он также призвал к миру, где «господствует мир».

«Это миссионерский дух, который должен вдохновлять нас, не замыкаться в своих малых группах и не чувствовать себя выше мира», — добавил Папа.

В конце проповеди Папа Лев XIV передал традиционное благословение «городу и миру».

Напомним, 69-летний кардинал Роберт Превос, родом из Чикаго, стал первым американским понтификом и принял сан под именем Лев XIV. Его судьбу решили 133 кардинала со всего мира, избрав его Папой Римским после смерти Папы Римского Франциска, которого не стало 21 апреля. Предыдущий понтифик долго болел перед смертью.

Реклама