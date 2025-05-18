Интронизация Папы Льва XIV 18 мая: как проходит торжественная месса

Папа Римский / © Associated Press

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В Ватикане начинается церемония интронизации Папы Римского Льва XIV. Его официально введут в должность во время мессы на площади Святого Петра.

Во время церемонии новому Папе вручат традиционные символы власти — поджигатель и перстень рыбака.

На церемонию прибывают мировые лидеры / © Associated Press

На мессу, которая состоится на площади Святого Петра, прибудет более 200 высокопоставленных гостей. Среди них — глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, британский принц Эдвард, представители королевской семьи Испании, вице-президент США Джей Ди Венс, президент Аргентины Хавьер Милей, президент Израиля Исаак Герцог и президент Украины Владимир Зеленский.

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Папа Римский / © Associated Press

Напомним, кардинал Роберт Превоcт стал новым Папой Римским и принял сан под именем Лев XIV. Лев XIV — первый представитель США на святом престоле. Ему 69 лет, он родился в Чикаго.

69-летний кардинал стал первым американским понтификом, возглавив Римско-католическую церковь, насчитывающую 1,4 млрд верующих.

8 мая новоизбранный Папа произнес с балкона базилики святого Петра свою первую речь.

Обратившись к толпе на итальянском языке, понтифик сказал: «Мир всем вам. Самые дорогие братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа. Я хотел бы передать приветствие вашим семьям, всем вам, где бы вы ни были. Пусть мир будет с вами».

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Накануне 133 кардинала со всего мира собрались в Риме, чтобы выбрать следующего понтифика после смерти Папы Римского Франциска, умершего в Пасхальный понедельник, 21 апреля.