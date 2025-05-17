Кому представители РФ могли угрожать на переговорах в Стамбуле: предположение Кислицы

Сергей Кислица / © Associated Press

Реклама

Замминистра иностранных дел Сергей Кислица прокомментировал запугивание россиян на переговорах Стамбуле. Он предположил, что некоторые из них могли быть направлены на него, а именно трагическую гибель его племянника Максима на фронте.

Об этом Кислица написал в сети X.

Он назвал заявления Мединского тактикой устрашения и заверил: она не сработала.

Реклама

"Кто бы ни был мишенью этой тактики "устрашения" в нашей делегации - я, возможно, другие, или все мы - это не сработало. На самом деле это имело совершенно противоположный эффект. Это лишь укрепляет нашу решимость остановить зло, восхваляемое тем, что убивает, и решительно настроено продолжать убивать наших".

К публикации министр прикрепил фото бойца, погибшего на фронте 2022 года.

"Максу было 23 года, и он навсегда останется молодым в нашей памяти", - написал Кислица.

Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица рассказал, что в день, когда россияне на фронте убили его племянника, он был вынужден слушать бред российского постпреда Василия Небензи.

Реклама

Сергей Кислица считает, что Украина должна присутствовать на всех заседаниях ООН. Он отметил, что его коллеги часто говорят, что у них нет сил терпеть российский бред.

"Был такой летом 2022-го момент один, когда я должен был сидеть в зале Совбеза и слушать Небензю после того, как убили моего племянника, сына моей сестры, на фронте у Северодонецка. Но я не один, который должен это все терпеть. Особенно жалко постоянных членов. сидеть там с утра до ночи", – сказал Кислица.