Папа Римский готов выступить посредником в мирных переговорах

Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

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Папа Римский Лев XIV поздравил восточных католиков в Ватикане на Юбилее Восточных Церквей и подчеркнул необходимость сохранения их традиций и молитв об истинном мире, «который является примирением, прощением и мужеством перевернуть страницу и начать все заново».

Об этом понтифик заявил на встрече с представителями 23 христианских церквей Востока, пишет Vaticannews.

Он также выразил обеспокоенность судьбой «многих наших восточных братьев и сестер», изгнанных из родных земель «и рискующих потерять не только свои родные земли», но и свою религиозную идентичность.

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Подтверждая признание Папой Франциском восточных общин как «церков-мучеников», Папа Лев выразил грусть по насилию, которое продолжает терзать такие разные регионы, как Святая Земля, Украина, Ближний Восток, Тиграй и Кавказ.

«После этого ужаса, после убийства стольких молодых людей, что должно было вызвать возмущение, поскольку жизнь приносятся в жертву по имени военного завоевания, звучит призыв» к миру.

Папа Лев XIV решительно выразил свою приверженность «сделать все возможное для того, чтобы установился мир», подтвердив готовность Святого Престола сделать все возможное, «чтобы помочь врагам встретиться лицом к лицу, поговорить друг с другом», вести диалог, «чтобы народы повсюду могли обрести надежду и вновь обрести…».

Обращаясь к народам мира и их лидерам, Папа Лев обратился с искренним призывом: «Давайте встретимся, давайте поговорим, давайте проведем переговоры!».

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Он настаивал на том, что «война никогда не является неизбежной», и призвал к отказу от оружия, «не решающего проблемы, а лишь усложняющего их».

Напомним, ранее мы писали о том, что Папа Римский Лев XIV в первой воскресной речи упомянул Украину.

Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский может посетить Ватикан 18 мая для участия в инаугурационной мессе нового Папы Льва XIV. Однако окончательное решение будет зависеть от результатов ключевых переговоров, запланированных в Турции.

Украинская сторона не исключает важных кулуарных встреч во время пребывания в Ватикане. Церемония интронизации Папы станет не только религиозным, но и дипломатическим событием мирового уровня.

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