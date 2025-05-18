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Суп "Лебение": рецепт вкусного турецкого блюда
Если вы хотите приготовить что-то необычное, но в то же время нежное, сытное и полезное турецкий суп «Лебение» станет отличным выбором. Его основа — это йогуртовая заправка, дополненная отварным нутом, рисом и фрикадельками, все это дарит богатый вкус и кремовую текстуру.
Этот суп особенно популярен в регионах Восточной Анатолии и юго-восточной Турции. В переводе с турецкого «lezzetli» означает «вкусный», а название «Lebenîye» происходит от слова «leben» — то есть кисломолочный продукт, намекающий на йогуртовую основу супа. Как приготовить этот сытный и сливочный суп рассказали на странице Aytens Kitchen.
Ингредиенты
Основание
Рис ½ стакана
Вода 1,5л
Вареный нут 1,5 стакана
Для заправки
Натуральный йогурт 2 стакана
Яичный желток 1 шт.
Пшеничная мука 1 ст. л
Лимонный сок ½ шт.
Фрикадельки
Молотое говяжье или баранье мясо 250 г
Средний лук 1 шт.
Соль
Черный перец
Для жарки
Растительное масло
Сливочное масло
Сушеная мята
Приготовление
В большой кастрюле вскипятите 1,5 л воды. Добавьте промытый рис и варите до готовности (около 12–15 мин).
Смешайте фарш, тертый лук, соль и перец. Сформируйте маленькие фрикадельки — размером с грецкий орех. Отложите его в холодильник на 10–15 мин для стабильности формы.
К готовому рису добавьте вареный нут (можно использовать консервированный, промытый от жидкости). Доведите до лёгкого кипения.
В глубокой миске смешайте йогурт, желток, муку и лимонный сок. Взбейте венчиком до однородности.
Добавьте несколько ложек горячего бульона из кастрюли, чтобы «темперировать» заправку (это будет предотвращать свертывание яиц). После этого влейте смесь в суп, постоянно помешивайте.
На отдельной сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте фрикадельки до румяной корочки. Добавьте сливочное масло, всыпьте мяту — это создаст аппетитный аромат.
Добавьте фрикадельки в суп, перемешайте. Варите еще 5–7 мин на малом огне. При необходимости долейте немного горячей воды, чтобы добиться желаемой консистенции. Посолите.
Подавайте суп горячим, посыпьте дополнительной мятой или свежей зеленью. Идеально подходит с лавашем или домашним хлебом.
Советы
Если у вас нет нута, его можно заменить консервированной белой фасолью.
Для более легкого варианта — жареные фрикадельки можно запечь в духовке.
Сушеная мята — это характерный ингредиент для турецких супов, но ее можно заменить свежей или чабрецом.
Этот суп — пример того, как традиционная кухня может сочетать пользу и вкус. Он непременно станет новым фаворитом на вашей кухне. И не удивляйтесь, если гости будут просить добавки — от «Лебение» сложно отказаться.