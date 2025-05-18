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Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
2 мин

Суп "Лебение": рецепт вкусного турецкого блюда

Если вы хотите приготовить что-то необычное, но в то же время нежное, сытное и полезное турецкий суп «Лебение» станет отличным выбором. Его основа — это йогуртовая заправка, дополненная отварным нутом, рисом и фрикадельками, все это дарит богатый вкус и кремовую текстуру.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Суп "Лебение": рецепт вкусного турецкого блюда

Суп «Лебение»: рецепт вкусного турецкого блюда / © Credits

Этот суп особенно популярен в регионах Восточной Анатолии и юго-восточной Турции. В переводе с турецкого «lezzetli» означает «вкусный», а название «Lebenîye» происходит от слова «leben» — то есть кисломолочный продукт, намекающий на йогуртовую основу супа. Как приготовить этот сытный и сливочный суп рассказали на странице Aytens Kitchen.

Ингредиенты

Основание

  • Рис ½ стакана

  • Вода 1,5л

  • Вареный нут 1,5 стакана

Для заправки

  • Натуральный йогурт 2 стакана

  • Яичный желток 1 шт.

  • Пшеничная мука 1 ст. л

  • Лимонный сок ½ шт.

Фрикадельки

  • Молотое говяжье или баранье мясо 250 г

  • Средний лук 1 шт.

  • Соль

  • Черный перец

Для жарки

  • Растительное масло

  • Сливочное масло

  • Сушеная мята

Приготовление

  1. В большой кастрюле вскипятите 1,5 л воды. Добавьте промытый рис и варите до готовности (около 12–15 мин).

  2. Смешайте фарш, тертый лук, соль и перец. Сформируйте маленькие фрикадельки — размером с грецкий орех. Отложите его в холодильник на 10–15 мин для стабильности формы.

  3. К готовому рису добавьте вареный нут (можно использовать консервированный, промытый от жидкости). Доведите до лёгкого кипения.

  4. В глубокой миске смешайте йогурт, желток, муку и лимонный сок. Взбейте венчиком до однородности.
    Добавьте несколько ложек горячего бульона из кастрюли, чтобы «темперировать» заправку (это будет предотвращать свертывание яиц). После этого влейте смесь в суп, постоянно помешивайте.

  5. На отдельной сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте фрикадельки до румяной корочки. Добавьте сливочное масло, всыпьте мяту — это создаст аппетитный аромат.

  6. Добавьте фрикадельки в суп, перемешайте. Варите еще 5–7 мин на малом огне. При необходимости долейте немного горячей воды, чтобы добиться желаемой консистенции. Посолите.

  7. Подавайте суп горячим, посыпьте дополнительной мятой или свежей зеленью. Идеально подходит с лавашем или домашним хлебом.

Советы

  • Если у вас нет нута, его можно заменить консервированной белой фасолью.

  • Для более легкого варианта — жареные фрикадельки можно запечь в духовке.

  • Сушеная мята — это характерный ингредиент для турецких супов, но ее можно заменить свежей или чабрецом.

Этот суп — пример того, как традиционная кухня может сочетать пользу и вкус. Он непременно станет новым фаворитом на вашей кухне. И не удивляйтесь, если гости будут просить добавки — от «Лебение» сложно отказаться.

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