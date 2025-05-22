Польша планирует закупить около 800 ракет для систем Patriot

Patriot / © соцмережі

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Польша сделала очередной шаг по укреплению своей противовоздушной обороны, подав запрос в американский Конгресс на приобретение 788 ракет PAC-2 GEM-T для систем Patriot. Ожидаемая стоимость сделки составляет до 5,8 миллиарда долларов США.

Об этом пишет Defence24.pl.

Согласно информации, представленной в Сенат США 15 мая 2025 года, Польша заинтересована в получении ракет PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical) для систем MIM-104 Patriot. Эти ракеты имеют дальность до 160 км и предназначены для перехвата тактических баллистических ракет, крылатых ракет и самолетов.

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Этот запрос является продолжением первой фазы программы Висла, в рамках которой Польша в 2018 году приобрела две батареи систем Patriot за 4,75 миллиарда долларов. Тогда было закуплено 16 пусковых установок M903A2, четыре радара AN/MPQ-65 и 208 ракет PAC-3 MSE, предназначенных преимущественно для уничтожения баллистических целей на больших высотах.

Нынешний заказ на PAC-2 GEM-T дополняет уже существующие ракеты PAC-3 MSE, обеспечивая многоуровневую противовоздушную оборону. Во второй фазе программы "Висла" Польша планирует получить восемь батарей систем Patriot, включая 64 пусковые установки и 16 радаров (четыре AN/MPQ-65 и 12 новейших LTAMDS).

Процедура продажи вооружений в США требует одобрения Конгресса, после чего решение передается в Государственный департамент и Агентство по оборонному сотрудничеству (DSCA) для окончательного утверждения.

Эта закупка является частью более широкой стратегии Польши по модернизации своих вооруженных сил и укреплению обороноспособности в условиях восходящих угроз в регионе.

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Напомним, что в настоящее время Польша остановила передачу МиГ-29.

В то же время Варшава с первых дней вторжения активно поддерживала Украину. Именно польское оружие и техника стали первой реальной военной помощью, поступившей в начале 2022 года, когда поддержка других партнеров еще только формировалась.