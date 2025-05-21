Польша отменяет беспошлинный импорт с Украиной: что это значит

Премьер-министр Дональд Туск в Сейме / © Associated Press

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С 5 июня 2025 года Польша прекращает действие механизма ЕС, который позволял беспошлинный ввоз украинских товаров. Страна возвращается к «довоенным пограничным правилам».

об этом объявил премьер-министр Дональд Туск в Сейме, сообщает RMG24

Механизм ATM (Автономные торговые средства) был введен в 2022 году для поддержки Украины после начала полномасштабного вторжения России. Он позволял украинским товарам, особенно аграрным, ввозиться в ЕС без таможенных ограничений. Однако польские фермеры неоднократно протестовали, утверждая, что это наносит ущерб их доходам.

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Туск заявил, что его правительство с самого начала выступало за ограничение ATM, а теперь достигло полной его отмены. Он также критиковал предыдущую власть во главе с Матеушем Моравецким.

«Я тогда ни одного плохого слова не сказал. Но трех-четырех месяцев было достаточно, чтобы осознать, что этот механизм не имеет смысла, что он угрожает стабильности польского рынка. И нужно было принять меры для его блокировки — прежде всего, речь шла о зерне, но не только. (…) Мы ежедневно видели тысячи вагонов, наполненных зерном, которые направлялись в Польшу, а вы перед камерами говорили, что все прекрасно», — заявил Туск.

Напомним, Польша может закрыть границу из-за мигрантов.