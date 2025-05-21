Байден раньше не знал о своем диагнозе: представитель экс-президента опроверг слухи

Бывший президент США Джо Байден / © Associated Press

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Пресс-секретарь бывшего президента США Крис Мигер заявил, что до прошлой недели Джо Байдену не ставили диагноз рака простаты. Поэтому все слухи о том, что болезнь экс-президента скрывалась, не соответствуют действительности.

Об этом пишет The New York Times.

Мигер также сообщил, что последний известный тест на простат-специфический антиген, наиболее распространенный способ скрининга рака предстательной железы, Байден проходил в 2014 году, когда ему было 71 или 72 года.

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При этом Мигер не дал прямого ответа на вопрос, почему Байден не проходил регулярные обследования на рак простаты в течение всей своей каденции в Белом доме. Однако медицинские эксперты указывают, что такое обследование не является обязательным для мужчин старше 70 лет.

Онколог Эзекиль Эмануэль, работавший советником в администрации Байдена, считает, что президенты должны соответствовать более высоким стандартам, чем средний американец. Поэтому он рекомендует изменить протокол оценки здоровья президента и включить тест на простат-специфический антиген в план ежегодных медосмотров лидера страны, независимо от его возраста.

«Мы должны быть уверены, что состояние их здоровья не является помехой. Нам нужен комитет врачей, которые не выбираются политическим путем, проводят независимую оценку здоровья президента и делают ее публичной», — сказал доктор Эмануэль.

Объявляя о диагнозе экс-президента, офис Байдена сообщил, что его рак имеет показатель Глисона 9. Это маркер одной из самых агрессивных форм рака простаты. В офисе Байдена также сообщил, что у экс-президента выявлены метастазы в костях. Это означает, что он неизлечим, хотя болезнь еще можно контролировать.

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«Меня не удивляет, что его [Байдена — ред.] не обследовали, потому что, честно говоря, данные не подтверждают целесообразность скрининга в этом возрасте», — прокомментировал болезнь бывшего президента доктор Дэвид Пенсон, заведующий кафедрой урологической онкологии в Медицинском центре Университета Вандербильта и секретарь Американской урологической ассоциации.

Эксперты утверждают, что в конечном итоге решения о скрининге должны приниматься после обсуждения между врачами и их пациентами. Но на данный момент неизвестно, обсуждал ли Джо Байден этот вопрос со своими врачами после того как в 2014 году ему прекратили делать скрининг ПСА.

Напомним, Трамп выразил поддержку Байдену после того, как у его предшественника диагностировали агрессивную форму рака простаты. Действующий президент США пожелал экс-президенту быстрого выздоровления.