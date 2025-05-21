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В Сумах раздаются взрывы: россияне запустили ракеты
Военные предупреждали о пусках ракет.
В среду днем, 21 мая, в Сумах произошли взрывы. Военные предупреждали о запуске ракет армией РФ.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
"В Сумах был слышен звук взрыва", - сообщило "Суспільне".
Отметим, в Сумской области с 14:53 продолжается воздушная тревога Около 15:40 ПС предупредили о запуске ракеты через Сумщину.
Ночная атака на Сумы
Этой ночью в воздушной тревоге в Сумах произошли взрывы после предупреждения об угрозе ударов беспилотников. Отмечается, что российские дроны атаковали два в городе предприятия. По одному из объектов зафиксировано 5 попаданий, по другому – 2.
После атаки в городе перебои со светом и водой. Известно об одном потерпевшем. Тем временем водоканал сообщил о переводе помп на резервное питание. Таким образом вода в дома уже подается, но с пониженным давлением.