В Сумах раздаются взрывы: россияне запустили ракеты

Взрыв. / © Associated Press

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В среду днем, 21 мая, в Сумах произошли взрывы. Военные предупреждали о запуске ракет армией РФ.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

"В Сумах был слышен звук взрыва", - сообщило "Суспільне".

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Отметим, в Сумской области с 14:53 продолжается воздушная тревога Около 15:40 ПС предупредили о запуске ракеты через Сумщину.

Ночная атака на Сумы

Этой ночью в воздушной тревоге в Сумах произошли взрывы после предупреждения об угрозе ударов беспилотников. Отмечается, что российские дроны атаковали два в городе предприятия. По одному из объектов зафиксировано 5 попаданий, по другому – 2.

После атаки в городе перебои со светом и водой. Известно об одном потерпевшем. Тем временем водоканал сообщил о переводе помп на резервное питание. Таким образом вода в дома уже подается, но с пониженным давлением.

Дата публикации 09:34, 21.05.25 Количество просмотров 8 Ночная атака по Сумах! Сначала гепало, а потом исчез свет!