Байден раніше не знав про свій діагноз: представник експрезидента спростував чутки

Колишній президент США Джо Байден / © Associated Press

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Прессекретар колишнього президента США Кріс Мігер заявив, що до минулого тижня Джо Байдену не ставили діагноз раку простати. Тому всі чутки про те, що хвороба експрезидента переховувалася, не відповідають дійсності.

Про це пише The New York Times.

Мігер також повідомив, що останній відомий тест на простат-специфічний антиген, найпоширеніший спосіб скринінгу раку передміхурової залози, Байден проходив у 2014 році, коли йому було 71 або 72 роки.

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При цьому Мігер не дав прямої відповіді на питання, чому Байден не проходив регулярні обстеження раку простати протягом усієї своєї каденції в Білому домі. Однак медичні експерти зазначають, що таке обстеження не є обов’язковим для чоловіків віком від 70 років.

Онколог Езекіль Емануель, який працював радником в адміністрації Байдена, вважає, що президенти мають відповідати вищим стандартам, ніж середній американець. Тому він рекомендує змінити протокол оцінки здоров’я президента та включити тест на простат-специфічний антиген до плану щорічних медоглядів лідера країни, незалежно від його віку.

«Ми маємо бути впевнені, що стан їхнього здоров’я не є на заваді. Нам потрібен комітет лікарів, які не обираються політичним шляхом, проводять незалежну оцінку здоров’я президента та роблять її публічною», — сказав доктор Емануель.

Оголошуючи про діагноз експрезидента, офіс Байдена повідомив, що його рак має показник Глісона 9. Це маркер однієї з найагресивніших форм раку простати. В офісі Байдена також повідомив, що в експрезидента виявлено метастази у кістках. Це означає, що він невиліковний, хоча хворобу ще можна контролювати.

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«Мене не дивує, що його [Байдена — ред.] не обстежили, тому що, чесно кажучи, дані не підтверджують доцільність скринінгу в цьому віці», — прокоментував хворобу колишнього президента доктор Девід Пенсон, завідувач кафедри урологічної онкології в медичному центрі. урологічної асоціації.

Експерти стверджують, що зрештою рішення про скринінг повинні прийматися після обговорення між лікарями та їхніми пацієнтами. Але наразі невідомо, чи обговорював Джо Байден це питання зі своїми лікарями після того, як у 2014 році йому припинили робити скринінг ПСА.

Нагадаємо, Трамп висловив підтримку Байдену після того, як у його попередника діагностували агресивну форму раку простати. Чинний президент США побажав експрезиденту швидкого одужання.