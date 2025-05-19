Трамп висловив підтримку Байдену після діагнозу агресивного раку простати

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп висловив співчуття та побажав швидкого одужання своєму політичному опоненту Джо Байдену після того, як стало відомо про його діагноз — агресивна форма раку простати, що поширилася на кістки.

Про це пише The Independent.

У повідомленні на платформі Truth Social Трамп зазначив: «Меланія і я засмучені, дізнавшись про нещодавній медичний діагноз Джо Байдена. Ми передаємо наші найтепліші побажання Джилл та родині та бажаємо Джо швидкого і успішного одужання».

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За словами представника Байдена, діагноз був поставлений у п’ятницю після виявлення невеликого вузлика на простаті під час обстеження, яке проводилося через посилення сечових симптомів. Подальші дослідження підтвердили наявність раку простати з оцінкою за шкалою Глісона 9 (група ризику 5) та метастазами в кістки.

Попри серйозність захворювання, рак виявився гормонозалежним, що дозволяє розглядати ефективні методи лікування. Байден та його родина наразі обговорюють варіанти терапії з лікарями.

Цей жест підтримки з боку Трампа став несподіваним, враховуючи їхню політичну конкуренцію, особливо після напруженої передвиборчої кампанії 2024 року.

Після оголошення діагнозу Байден отримав численні повідомлення підтримки від політичних діячів з обох партій. Колишня віцепрезидентка Камала Гарріс написала: «Джо — борець, і я знаю, що він зустріне цей виклик з тією ж силою, стійкістю та оптимізмом, які завжди визначали його життя та лідерство».

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Джо Байден, якому 82 роки, є найстаршим президентом в історії США. Його здоров’я вже давно є предметом обговорень у політичних колах та суспільстві.

Діагноз раку простати став новим випробуванням для Байдена, який у 2023 році вже проходив процедуру видалення базальноклітинної карциноми зі шкіри грудей.

Наразі Байден зосереджений на виборі оптимального плану лікування та отримує підтримку від родини, колег та громадськості.

Нагадаємо, днями експрезидент США Джо Байден дав перше інтерв’ю після відставки. Під час розмови він накинувся з критикою на Дональда Трампа.

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Тим часом чинний американський президент Дональд Трамп опублікував провокаційне привітання для своїх "кривдників".