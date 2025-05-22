Польща планує закупити майже 800 ракет для систем Patriot

Patriot / © соцмережі

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Польща зробила черговий крок у зміцненні своєї протиповітряної оборони, подавши запит до американського Конгресу на придбання 788 ракет PAC-2 GEM-T для систем Patriot. Очікувана вартість угоди становить до 5,8 мільярда доларів США.

Про це пише Defence24.pl.

Згідно з інформацією, поданою до Сенату США 15 травня 2025 року, Польща зацікавлена в отриманні ракет PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical) для систем MIM-104 Patriot. Ці ракети мають дальність до 160 км і призначені для перехоплення тактичних балістичних ракет, крилатих ракет та літаків.

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Цей запит є продовженням першої фази програми "Вісла", в рамках якої Польща у 2018 році придбала дві батареї систем Patriot за 4,75 мільярда доларів. Тоді було закуплено 16 пускових установок M903A2, чотири радари AN/MPQ-65 та 208 ракет PAC-3 MSE, призначених переважно для знищення балістичних цілей на великих висотах.

Нинішнє замовлення на PAC-2 GEM-T доповнює вже наявні ракети PAC-3 MSE, забезпечуючи багаторівневу протиповітряну оборону. У другій фазі програми "Вісла" Польща планує отримати вісім батарей систем Patriot, включаючи 64 пускові установки та 16 радарів (чотири AN/MPQ-65 та 12 новітніх LTAMDS).

Процедура продажу озброєнь у США вимагає схвалення Конгресу, після чого рішення передається до Державного департаменту та Агентства з оборонного співробітництва (DSCA) для остаточного затвердження.

Ця закупівля є частиною ширшої стратегії Польщі щодо модернізації своїх збройних сил та зміцнення обороноздатності в умовах висхідних загроз у регіоні.

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Нагадаємо, що наразі Польща зупинила передавання МіГ-29.

Водночас Варшава з перших днів вторгнення активно підтримувала Україну. Саме польська зброя та техніка стали першою реальною військовою допомогою, яка надійшла на початку 2022 року, коли підтримка з боку інших партнерів ще тільки формувалась.