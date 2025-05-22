Росіяни поскаржилися на дрони, що летіли на Москву: у Підмосков’ї чули вибухи

Вибух / © ТСН.ua

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У ніч проти 22 травня 2025 року сили протиповітряної оборони РФ начебто знищили щонайменше чотири безпілотники, які прямували у бік Москви.

Про це повідомляють російські телеграм-канали та місцеві жителі.

За даними очевидців, у низці підмосковних міст, зокрема у Раменському, Кубинці та Жуковському, лунали гучні вибухи. Жителі села Соф’їно, Чулкова, Апрєлєвки та Сєлятіно також повідомляли про звуки, схожі на політ дронів.

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У зв’язку з загрозою безпеці в аеропорту “Жуковський” запроваджено спеціальний режим під назвою “Килим” — це тимчасове обмеження або зупинка роботи летовища для гарантування безпеки повітряного простору.

Офіційних заяв від Міністерства оборони РФ станом на ранок ще не оприлюднено. Інформація про можливі пошкодження чи постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Росії була гаряча ніч: вибухи було чути над Саратовською областю та Краснодарським краєм.