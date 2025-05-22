Астрологический прогноз на 22 мая

Сосуды с живой и мертвой водой / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: любые начинания находятся под запретом: поэтому день, несмотря на его рабочий статус, лучше всего посвятить отдыху. Также можно отправляться в путешествия и командировки.

Символ дня: Сосуды с живой и мертвой водой.

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Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: малахитовый — символизирует новую жизнь

Счастливые камни дня: тигровый и кошачий глаз.

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За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может привести к серьезным осложнениям, поэтому медлить с лечением нежелательно.

Питание дня: можно переходить на новые системы питания.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

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Дачные работы дня: день подходит для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: внезапно открывшиеся экстрасенсорные способности могут помочь разобраться в самой сложной и запутанной ситуации.

Сны дня: сны нынешнего лунного дня обманчивы, так что не стоит обращать на них внимание.

Табу дня: необходимо опасаться воды во всех ее видах: в это время можно утонуть даже в ложке

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Цитата дня: «Не бывает некрасивых женщин, бывают ленивые» (Хелена Рубинштейн).

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