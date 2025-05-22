- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 130
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 22 мая
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: любые начинания находятся под запретом: поэтому день, несмотря на его рабочий статус, лучше всего посвятить отдыху. Также можно отправляться в путешествия и командировки.
Символ дня: Сосуды с живой и мертвой водой.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: малахитовый — символизирует новую жизнь
Счастливые камни дня: тигровый и кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может привести к серьезным осложнениям, поэтому медлить с лечением нежелательно.
Питание дня: можно переходить на новые системы питания.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: день подходит для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: внезапно открывшиеся экстрасенсорные способности могут помочь разобраться в самой сложной и запутанной ситуации.
Сны дня: сны нынешнего лунного дня обманчивы, так что не стоит обращать на них внимание.
Табу дня: необходимо опасаться воды во всех ее видах: в это время можно утонуть даже в ложке
Цитата дня: «Не бывает некрасивых женщин, бывают ленивые» (Хелена Рубинштейн).
Читайте также: