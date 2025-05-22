Три найнебезпечніші звички водіїв у спекотну погоду

Спека є випробуванням для водіїв

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Літня спека, настання якої в Україні очікують уже найближчими днями, може бути справжнім випробуванням для водіїв та їхніх пасажирів, адже під прямими сонячними променями автівка може дуже швидко перетворитися на пекельну бляшанку. Тому водіям необхідно ретельно готуватися до літніх поїздок, особливо на дальні відстані, щоб уникнути трагічних наслідків.

Про три найнебезпечніші звички водіїв у літню спеку розповів «Автопілот».

Коли вмикати кондиціонер в автомобілі

Коли повітря в салоні є надто гарячим, кондиціонеру буде дуже важко охолодити його. Це призведе до зайвих витрат пального та надмірного навантаження на двигун.

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Тому експерти радять у спеку не поспішати вмикати кондиціонер в автомобілі. Спочатку необхідно відчинити вікна і просто провітрити салон, і лише потім вмикати автокондиціонер.

Який запас води має бути в автомобілі

Поширене прислів’я стверджує, що запас кишеню не тягне. Тому водіям радять завжди мати в машині кілька пляшок питної води, щоб не терпіти спрагу.

Це дуже актуально у спеку, під час тривалих поїздок і насамперед під час заторів у години пік, тому що зневоднення організму може спричинити втрату концентрації та загальне погіршення самопочуття, а в тяжких випадках є високий ризик запаморочення і, як наслідок, втрати керування та ДТП.

Водночас не менш небезпечним є швидке вживання великої кількості води після тривалої спраги, що може призвести навіть до летальних випадків.

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Чому не можна залишати в машині дітей і тварин

Найнебезпечніша звичка водіїв, яка у спеку може спричинити фатальні наслідки — це залишення в зачиненій машині дітей і тварин. Попри будь-які незручності, робити цього категорично не можна, адже в салоні замкненого автомобіля під сонцем температура за лічені хвилини зросте до критичних показників і перетворить автівку на смертельну пастку для малюка або домашнього улюбленця.

Організми дітей, а також тварин дуже чутливі до перегрівання. Тепловий удар у них розвивається швидко, що часто призводить до трагічних наслідків.

Якщо в одній із цих звичок ви впізнали себе, поспішіть змінити її, щоб убезпечити себе та своїх близьких під час поїздок в автомобілі у спекотну погоду.

Нагадаємо, перед тим, як ви поїдете в літню відпустку, автомобіль потрібно підготувати до тривалого простою. Автомобільний експерт Олег Ковальчук розповів, як уникнути неприємностей після повернення.

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