Наруга над могилою / © скриншот з відео

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У селі Калаколове Кіровоградської області двоє підлітків вчинили вульгарну наругу над місцем поховання. Один з них імітував статевий акт біля надгробка, інший — знімав це на відео.

Поширені в соцмережах кадри опублікувало місцеве видання «Кіровоградська правда».

Поліцейські встановили особи причетних до вчинення наруги над могилою.

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«Ними виявилися двоє неповнолітніх місцевих жителів. На цей час вони дають пояснення поліцейським. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події», — зазначила речниця поліції Кіровоградщини Віталіна Бевзенко.

За інформацією журналістів «КП», хлопцям 14 і 16 років.

Дата публікації 17:50, 22.05.25 Кількість переглядів 6 Підлітки вульгарно поглумилися над могилою на сільському цвинтарі (відео 18+)

У коментарі «Суспільному» староста Хмелівського округу, до якого входить село Калаколове, Олег Шамара зазначив, що не знайомий з підлітками.

«Їх я не знаю, звідки й хто. Не наші вони. Поліція прийшла, теж казав, що не знаю їх. Встановлювати особи — це справа поліції, вони мають цим займатись», — сказав він.

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За наругу над могилою, місцем поховання або тілом померлого передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше на меморіалі жертвам Голокосту у Дробицькому Яру біля Харкова троє хлопців демонстративно фотографувалися, піднявши руки у нацистському вітанні.