Як особистість впливає на сон: науковці вразили дослідженням

Сон / © Pixabay

Реклама

Чому одні люди легко засинають, а інші — ночами не змикають очей? Науковці з Бразилії зробили важливий крок до розуміння причин безсоння. Їм вдалося виявити, що певні риси характеру напряму впливають на схильність до цього розладу.

Про це стало відомом з дослідження опублікованого в Journal of Sleep Research.

За оцінками ВООЗ, від безсоння страждають від 10 до 30% населення планети, а в деяких країнах — до 60%. Наслідки хронічного порушення сну можуть бути серйозними: погіршення памʼяті, зростання ризику розвитку діабету, хвороб серця, психічних розладів та зниження якості життя.

Реклама

Команда під керівництвом Барбари Араужу Конвей з Університету Сан-Паулу вивчила дані 595 дорослих людей віком 18–59 років — як тих, хто мав діагноз «безсоння», так і здорових учасників. Усі вони пройшли особистісне тестування за методикою «Великої п’ятірки» та психологічні опитування.

Результати виявили цікаву закономірність: люди з високим рівнем невротизму — тобто емоційною нестабільністю, тривожністю, схильністю до негативних переживань — значно частіше мали розлади сну.

Більше ніж 60% учасників із безсонням виявилися невротиками, тоді як серед здорових цей показник складав лише 32%.

Натомість відкритість до нового досвіду — допитливість, креативність, гнучкість мислення — навпаки, знижувала ризик розвитку безсоння. А ось така риса як екстраверсія не мала жодного впливу на якість сну.

Реклама

Як з’ясували дослідники, тривожність виступає посередником між рисами характеру та безсонням. Тобто розлади сну виникають насамперед через підвищену тривожність, властиву людям з високим невротизмом. Водночас депресія не продемонструвала прямого зв’язку з порушеннями сну.

Науковці наголошують: ці результати мають практичну цінність. Вони підтверджують, що при діагностиці та лікуванні безсоння слід враховувати психологічний профіль людини. Адже навіть ефективні методи — як-от когнітивно-поведінкова терапія — можуть мати різну результативність залежно від особистісних особливостей.

Дослідження відкриває нові можливості для персоналізованих підходів у психотерапії — з урахуванням не лише симптомів, а й типу характеру пацієнта.

Нагадаємо, раніше ми писали, що багато хто пов’язує безсоння з надмірним вживанням кави або стресом. Однак нове наукове дослідження припускає, що причиною порушення сну можуть бути й повсякденні пластикові речі, які нас оточують.

Реклама

Вчені висунули гіпотезу, що певні хімічні сполуки, присутні в пластику, здатні впливати на цикл сну та пробудження людини подібно до кофеїну. За їхніми словами, ці речовини можуть збивати наш «внутрішній годинник», зміщуючи циркадні ритми в середньому на 17 хвилин.