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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Ціни зросли вдвічі: чому в Україні здорожчав популярний фрукт

Ціни на яблука в Україні стрімко зросли — за тиждень здорожчання сягнуло 14%.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Ціни на яблука

Ціни на яблука / © Pexels

Українці стикаються зі значним здорожчанням яблук — за тиждень ціни зросли в середньому на 14%.

Про це розповіли аналітики EastFruit.

Зараз фрукт реалізують за 32-40 грн/кг ($0,77-0,97/кг), що вдвічі вище, ніж торік.

Головною причиною є сезонний дефіцит: запаси торішнього урожаю майже вичерпано, а новий — затримується через холодну весну. Ранні сорти надійдуть у продаж не раніше червня.

Експерти прогнозують подальше зростання цін до надходження перших партій фруктів нового сезону

Нагадаємо, в Україні ціни на популярну ягоду б’ють рекорди.

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