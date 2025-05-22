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Ціни зросли вдвічі: чому в Україні здорожчав популярний фрукт
Ціни на яблука в Україні стрімко зросли — за тиждень здорожчання сягнуло 14%.
Українці стикаються зі значним здорожчанням яблук — за тиждень ціни зросли в середньому на 14%.
Про це розповіли аналітики EastFruit.
Зараз фрукт реалізують за 32-40 грн/кг ($0,77-0,97/кг), що вдвічі вище, ніж торік.
Головною причиною є сезонний дефіцит: запаси торішнього урожаю майже вичерпано, а новий — затримується через холодну весну. Ранні сорти надійдуть у продаж не раніше червня.
Експерти прогнозують подальше зростання цін до надходження перших партій фруктів нового сезону
Нагадаємо, в Україні ціни на популярну ягоду б’ють рекорди.