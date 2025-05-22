ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
472
Час на прочитання
1 хв

Аномальні заморозки знищили врожай: скільки коштуватимуть ягоди

Через похолодання ранній урожай знищений, а ціни на ягоди продовжують рости.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Ціни на ягоди

Ціни на ягоди / © pixabay.com

Українці цього року зіткнуться з обмеженою пропозицією ягід та значним зростанням цін. Причиною тому стали аномальні погодні умови, зокрема весняні похолодання, які суттєво знизили врожайність.

Про це повідомила пресслужба мережі супермаркетів «‎ЕКО-маркет», в коментарі для УНІАН.

«Імпортні ягоди на полицях майже закінчилися, натомість вже з’являється перший український урожай. Суттєвого зниження цін не передбачається — воно можливе лише у пікові моменти збору, коли пропозиція короткочасно перевищить попит», — зазначають експерти.

Найбільше постраждала рання лохина: через заморозки її смакуватимемо лише в липні. Майбутній обсяг ягід у червні напряму залежить від погоди. Якщо найближчими днями пройдуть дощі, це негативно вплине на врожай полуниці та малини. Поки що ціни на 35% вищі, ніж минулого року — і тенденція до зростання зберігається.

Нагадаємо, в Україні ціни на популярну ягоду б’ють рекорди.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie