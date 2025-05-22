Аномальні заморозки знищили врожай: скільки коштуватимуть ягоди

Ціни на ягоди / © pixabay.com

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Українці цього року зіткнуться з обмеженою пропозицією ягід та значним зростанням цін. Причиною тому стали аномальні погодні умови, зокрема весняні похолодання, які суттєво знизили врожайність.

Про це повідомила пресслужба мережі супермаркетів «‎ЕКО-маркет», в коментарі для УНІАН.

«Імпортні ягоди на полицях майже закінчилися, натомість вже з’являється перший український урожай. Суттєвого зниження цін не передбачається — воно можливе лише у пікові моменти збору, коли пропозиція короткочасно перевищить попит», — зазначають експерти.

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Найбільше постраждала рання лохина: через заморозки її смакуватимемо лише в липні. Майбутній обсяг ягід у червні напряму залежить від погоди. Якщо найближчими днями пройдуть дощі, це негативно вплине на врожай полуниці та малини. Поки що ціни на 35% вищі, ніж минулого року — і тенденція до зростання зберігається.

Нагадаємо, в Україні ціни на популярну ягоду б’ють рекорди.