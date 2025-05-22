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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Аномальные заморозки уничтожили урожай: сколько будут стоить ягоды

Из-за похолодания ранний урожай уничтожен, а цены на ягоды продолжают расти.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Цены на ягоды

Цены на ягоды / © pixabay.com

Украинцы в этом году столкнутся с ограниченным предложением ягод и значительным ростом цен. Причиной тому стали аномальные погодные условия, в частности весенние похолодания, которые существенно снизили урожайность.

Об этом сообщила пресс-служба сети супермаркетов «ЭКО-маркет», в комментарии для УНИАН.

«Импортные ягоды на полках почти закончились, зато уже появляется первый украинский урожай. Существенного снижения цен не предвидится — оно возможно только в пиковые моменты сбора, когда предложение кратковременно превысит спрос», — отмечают эксперты.

Больше всего пострадала ранняя голубика: из-за заморозков ее будем смаковать только в июле. Будущий объем ягод в июне напрямую зависит от погоды. Если в ближайшие дни пройдут дожди, это негативно повлияет на урожай клубники и малины. Пока что цены на 35% выше, чем в прошлом году — и тенденция к росту сохраняется.

Напомним, в Украине цены на популярную ягоду бьют рекорды.

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