Цены на самое доступное мясо в Украине выросли: какая причина

Цены на мясо птицы / © Unsplash

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В Украине наблюдается устойчивый рост цен на мясо птицы. С начала года оно подорожало на 7%, а по сравнению с апрелем прошлого года — на 11,5%.

Об этом сообщил исполнительный директор ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергей Карпенко в комментарии для УНИАН.

«Мясо птицы с начала года подорожало на 7%, а по сравнению с апрелем прошлого года на 11,5%. Несмотря на стремительный рост себестоимости, производители за счет собственных резервов и уменьшения прибыли сдерживали рост на мясо птицы. Однако вынуждены были постепенно повышать отпускные цены для компенсации потерь предыдущих периодов», — заявил Карпенко.

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Рост цен на курятину — это отсроченная реакция рынка. Эксперт пояснил, что ключевой причиной стало резкое подорожание кормов — зерновые и масличные культуры за год увеличились в цене на 30-50%.

«К тому же, из-за вспышки птичьего гриппа в ЕС, было уничтожено много племенных стад, что привело к дефициту племенной продукции, которую Украина на 100% импортирует. Соответственно в течение марта-апреля цены на инкубационные яйца и суточный молодняк выросли на 20-40%, что не могло не сказаться на себестоимости продукции», — подчеркнул Карпенко.

К проблемам добавились дефицит рабочей силы, увеличение военного сбора до 5% и общая инфляция. Несмотря на подорожание, куриная грудка (219 грн/кг) и бедра (129 грн/кг) остаются самым доступным мясом для украинцев. Однако эксперты предупреждают: эти факторы и в дальнейшем будут давить на цены.

Напомним, Украина потеряла половину урожая черешни и вишни. Мы сообщали, насколько вырастут цены.

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