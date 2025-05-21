Ціни на найдоступніше м’ясо в Україні зросли: яка причина

Ціни на м’ясо птиці / © Unsplash

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В Україні спостерігається стійке зростання цін на м’ясо птиці. Від початку року воно здорожчало на 7%, а порівнюючи з квітнем минулого року — на 11,5%.

Про це повідомив виконавчий директор асоціації «‎Союз птахівників України"‎ Сергій Карпенко в коментарі для УНІАН.

«‎М’ясо птиці від початку року здорожчало на 7%, а порівняно з квітнем минулого року — на 11,5%. Попри стрімке зростання собівартості виробники за рахунок власних резервів і зменшення прибутків стримували зростання на м’ясо птиці. Однак вимушені були поступово підвищувати відпускні ціни для компенсації втрат попередніх періодів», — заявив Карпенко.

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Зростання цін на курятину — це відтермінована реакція ринку. Експерт пояснив, що ключовою причиною стало різке здорожчання кормів — зернові та олійні культури за рік збільшилися в ціні на 30–50%.

«До того ж через спалахи пташиного грипу в ЄС було знищено багато племінних стад, що призвело до дефіциту племінної продукції, яку Україна на 100% імпортує. Відповідно протягом березня-квітня ціни на інкубаційні яйця і добовий молодняк зросли на 20–40%, що не могло не позначитися на собівартості продукції», — підкреслив Карпенко.

До проблем додалися дефіцит робочої сили, збільшення військового збору до 5% та загальна інфляція. Попри здорожчання, куряча грудка (219 грн/кг) і стегна (129 грн/кг) залишаються найдоступнішим м’ясом для українців. Однак експерти попереджають: ці фактори й надалі тиснутимуть на ціни.

Нагадаємо, Україна втратила половину врожаю черешні та вишні. Ми повідомляли, наскільки зростуть ціни.

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