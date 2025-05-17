Ціна на фрукти в Україні різко підвищиться: що здорожчає найбільше

Ціни на фрукти в Україні зростуть / © pixabay.com

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Ціна на фрукти в Україні підвищиться мінімум на 30 відсотків через несприятливі погодні умови. Недавні заморозки призвели до втрат врожаю кісточкової групи плодових дерев, таких як абрикоси та персики.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в коментарі «Труха Україна».

За його словами, втрати подекуди сягають понад 80 відсотків.

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«Відповідно, нестача буде породжувати за собою ріст ціни», — говорить Денис Марчук.

Експерт припускає, що вартість фруктів може зрости до 30%. Це стосується:

абрикосів;

полуниці;

персиків;

вишні;

черешні;

яблук;

груш.

Денис Марчук наголосив, що врегулювати ціни за допомогою імпорту з Туреччини не вдасться, оскільки в цій країні погодні умови були не кращими.

«Треба зрозуміти, яка в них буде ситуація в самій країні для того, щоб вони могли також і здійснювати продаж на імпорт. Наприкінці травня — напочатку червня будемо орієнтуватися», — зазначив він.

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Нагадаємо, ціни на тепличні помідори в Україні здешевшали в середньому на 20% через зростання пропозиції та невеликий попит.