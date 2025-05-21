Скільки нафти залишилося у Росії: стали відомі тривожні для ворога цифри

Російська нафта / © ТСН.ua

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Запасів нафти у Росії за нинішнього рівня видобутку вистачить приблизно на 26 років, і лише частина з них є рентабельною для промислового освоєння.

Про це повідомляє Агентство нафтогазової інформації Росії із посилання на заяву міністра природних ресурсів та екології країни Олександра Козлова.

Загальний обсяг доведених нафтових запасів у Росії становить 31 млрд т, однак лише 13 млрд т вважаються економічно доцільними для видобутку за сучасних умов.

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«У Росії зараз 31 мільярд тонн запасів нафти і 95 мільярдів тонн її ресурсів. Їхня відмінність у тому, що ресурси треба ще підготувати за рахунок геологорозвідки — як державою, так і компаніями, і тільки потім перевести їх у запаси», — зазначається у повідомленні.

Міністр також уточнив, що значна частина рентабельних запасів — важковидобувна, однак завдяки податковим пільгам деякі з таких родовищ стали економічно привабливими для галузі.

Згідно з прогнозом російського Мінінстерства економічного розвитку, 2025 року видобуток нафти з конденсатом становитиме 516 млн т — це зниження на 0,02% у порівнянні з поточним рівнем.

Проте протягом наступних років очікується поступове зростання:

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2026 рік — 525,2 млн т,

2027 рік — 532,6 млн т,

2028 рік — 540 млн т.

Таким чином, за збереження поточного рівня видобутку, російській нафтогазовій галузі доведеться шукати нові джерела ресурсів або радикально оптимізувати розвідку та технології, щоб уникнути стратегічного дефіциту через кілька десятиліть.

Нагадаємо, як стало відомо у березні, Центральний банк Росії попередив політиків, що США та ОПЕК здатні заполонити ринок нафтою. Через це може повторитися тривалий обвал цін 1980-х років, який став однією з причин розпаду СРСР.

За оцінками політолога Вадима Денисенка, Росії вистачить грошей на війну до кінця 2025 року, навіть якщо ціна на її нафту впаде нижче 50 дол. за барель.