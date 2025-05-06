Євросоюз має намір запропонувати новий пакет санкцій

Реклама

Виконавчий орган Європейського Союзу має намір запропонувати новий пакет санкцій, спрямованих проти «тіньового» флоту нафтових танкерів Москви, у спробі посилити тиск на Росію через її війну проти України.

Про це йдеться у матеріалі bloomberg.

За словами чиновників, знайомих з цим питанням, санкції, запропоновані Європейською комісією, стосуватимуться 60 фізичних та юридичних осіб, а також міститимуть обмеження щодо приблизно 150 суден.

Реклама

«Це доведе загальну кількість суден у списку до понад 300, сказало одне із джерел. Вони говорили на умовах анонімності, щоб обговорити приватні обговорення», — пише Bloomberg.

Як «тіньовий флот» допомагає РФ обходити санкції

«Москва зібрала „тіньовий флот“ старих та іноді незастрахованих суден, щоб обійти санкції та обмеження цін, встановлені ЄС і його союзниками. Таким чином, російська нафта продовжує потрапляти на світові ринки, що спонукає європейські столиці закликати до більш жорстких санкцій щодо енергетичних доходів Москви, щоб змусити президента Володимира Путіна припинити війну в Україні», — пише Bloomberg.

Міністри закордонних справ блоку мають намір офіційно ухвалити запропоновані заходи до зустрічі в Брюсселі, запланованої на 20 травня, повідомили джерела. Якщо нові заходи будуть ухвалені, вони стануть 17-м пакетом санкцій блоку від моменту повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому 2022 року.

Водночас санкції ЄС вимагають підтримки всіх держав-членів, і пропозиції можуть змінитися до їх затвердження. Заходи блоку необхідно поновлювати кожні шість місяців, наступний термін — у липні.

Нагадаємо, Угорщина неодноразово погрожувала накласти вето на санкції проти РФ.

«Проте ЄС вивчає способи продовження своїх санкцій проти Росії без необхідності підтримки всіх 27 держав-членів», — повідомило Bloomberg.

Серед інших варіантів комісія оцінює, чи може вона перетворити деякі обмеження на торговельні заходи, які не вимагають одноголосної згоди всіх держав-членів, а лише кваліфікованої більшості для схвалення.

Нагадаємо, в Канаді збираються конфіскувати російський літак «Руслан». Генпрокурор країни ініціював цей процес в авіакомпанії РФ «Волга-Днєпр», що перебуває під антиросійськими санкціями.

Читайте також

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.