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У Канаді конфісковують російський "Руслан" (фото)
Генпрокурор Канади ініціював процес конфіскації транспортного літака Ан-124-100 «Руслан» авіакомпанії РФ «Волга-Днєпр», що перебуває під санкціями.
У Канаді ініціювали конфіскацію літака Ан-124 «Руслан» російської авіакомпанії «Волга-Днєпр».
Про це пише insauga.
За інформацією представника Міністерства міжнародних справ Канади, генеральний прокурор звернувся до Вищого суду Онтаріо 18 березня 2025 року з проханням подати клопотання про вилучення літака.
«Фізична або юридична особа, яка має інтерес або право на вилучене майно, має можливість подавати докази та брати участь в адміністративному та судовому провадженні», — повідомив представник відомства в електронному листі.
Що відомо про літак «Руслан»
Раніше йшлося про те, що Канада закрила повітряний простір для російських авіасуден від початку великої війни РФ в Україні. Відтоді літак Ан-124 залишається на території аеропорту Торонто-Пірсон.
У червні 2023 року літак офіційно арештували, а тодішній прем’єр Канади Джастін Трюдо заявив про намір передати його Україні.
Власник літака компанія «Волга-Днєпр», яка перебуває під міжнародними санкціями, намагається оскаржити конфіскацію та зберегти право власності на цей Ан-124.
Тим чаосм, за інформацією українського підприємства «Антонов», передача літака Україні може відбутися цього року. Фахівці компанії вже провели огляд і підтвердили, що Ан-124 перебуває в ідеальному стані.
Нагадаємо, в США завершують новий пакет санкцій проти російської енергетики та фінансової структури. Проте остаточне рішення щодо підписання указу досі не ухвалив Дональд Трамп.
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