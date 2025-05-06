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ТСН у соціальних мережах

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У Канаді конфісковують російський "Руслан" (фото)

Генпрокурор Канади ініціював процес конфіскації транспортного літака Ан-124-100 «Руслан» авіакомпанії РФ «Волга-Днєпр», що перебуває під санкціями.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
У Канаді конфісковують російський "Руслан" (фото)

Транспортний літак Ан-124-100 Руслан

У Канаді ініціювали конфіскацію літака Ан-124 «Руслан» російської авіакомпанії «Волга-Днєпр».

Про це пише insauga.

За інформацією представника Міністерства міжнародних справ Канади, генеральний прокурор звернувся до Вищого суду Онтаріо 18 березня 2025 року з проханням подати клопотання про вилучення літака.

Російський вантажний літак залишається в аеропорту Торонто Пірсон у Міссіссозі, де він простояв на злітній смузі від 27 лютого 2022 року Фото: INsauga.com

Російський вантажний літак залишається в аеропорту Торонто Пірсон у Міссіссозі, де він простояв на злітній смузі від 27 лютого 2022 року Фото: INsauga.com

«Фізична або юридична особа, яка має інтерес або право на вилучене майно, має можливість подавати докази та брати участь в адміністративному та судовому провадженні», — повідомив представник відомства в електронному листі.

Що відомо про літак «Руслан»

Раніше йшлося про те, що Канада закрила повітряний простір для російських авіасуден від початку великої війни РФ в Україні. Відтоді літак Ан-124 залишається на території аеропорту Торонто-Пірсон.

У червні 2023 року літак офіційно арештували, а тодішній прем’єр Канади Джастін Трюдо заявив про намір передати його Україні.

Власник літака компанія «Волга-Днєпр», яка перебуває під міжнародними санкціями, намагається оскаржити конфіскацію та зберегти право власності на цей Ан-124.

Тим чаосм, за інформацією українського підприємства «Антонов», передача літака Україні може відбутися цього року. Фахівці компанії вже провели огляд і підтвердили, що Ан-124 перебуває в ідеальному стані.

Нагадаємо, в США завершують новий пакет санкцій проти російської енергетики та фінансової структури. Проте остаточне рішення щодо підписання указу досі не ухвалив Дональд Трамп.

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