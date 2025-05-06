У ЦРУ оприлюднили дані про знайдені розбиті НЛО

НЛО / © Pixabay

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Американський вчений Хал Путхофф, відомий своєю участю у секретних програмах ЦРУ, заявив, що починаючи від 1940-х років військові США виявили понад 10 об’єктів позаземного походження.

Про це пише Т4.

Йдеться про розбиті або пошкоджені апарати, які вилучали на території США. За словами вченого, схожі об’єкти виявляли й в інших частинах світу — в пустелях, океанах, навіть у віддалених горах. Частина з них, за припущеннями науковця, може досі перебувати в сховищах інопланетян під водою або в гірських масивах.

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Путхофф наголосив, що не всі виявлені апарати були уламками — деякі були повністю цілими, нібито «подаровані» людству як технологічні підказки. Також повідомляється, що йому з групою наукових експертів, колишніх розвідників та військових поставили унікальне завдання: оцінити, як оприлюднення інформації про те, що США, Китай та Росія знайшли позаземний корабель (з доказами аварії та знайденими тілами — водночас чиновники не уточнювали, реальна це ситуація чи гіпотетична), вплине на суспільство (позитивно чи негативно).

Доктор Путхофф має серйозну репутацію: у 1970–80-х роках він був ключовою фігурою в проєкті «Зоряна брама» — програмі ЦРУ з дистанційного спостереження, яка досліджувала екстрасенсорні здібності з метою шпигунства. Цей досвід зробив його консультантом для уряду США у темах, пов’язаних із НЛО та позаземними технологіями.

Він вважає подію в Розуеллі 1947 року реальним інцидентом: уламки апарата доставили на базу ВПС у штаті Огайо, а офіцери підтвердили — об’єкт був неземного походження. Путхофф посилається на слова іншого фізика Еріка Девіса, який також брав участь у дослідженнях Пентагону. Девіс підтверджував, що Міністерство оборони США десятиліттями проводило секретні програми з пошуку й вивчення уламків НЛО.

Що саме вдалося вивчити — Путхофф не розкриває, посилаючись на державну таємницю. Він лише зазначив, що рівень секретності в цих проєктах настільки високий, що навіть учасники не можуть обговорювати свою роботу між собою. Він назвав це «непристойним рівнем приховування».

Цікаво, що 2004 року Путхоффа запросили взяти участь у надсекретному проєкті ВМС США, завданням якого було з’ясувати, які наслідки матиме розкриття інформації про іншопланетян. Йшлося про гіпотетичний випадок: що буде, якщо уряд США визнає наявність інопланетного корабля та тіл. Учасники дослідження дійшли висновку: розкриття завдасть суспільству шкоди — від впливу на релігії й фінансові ринки до правових і соціальних потрясінь.

Висновок Путхоффа був однозначним: «Якщо думаєте про розкриття, забудьте про це». Саме цей висновок, на його думку, пояснює, чому влада США досі мовчить про контакти з іншопланетним розумом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ЦРУ розсекретило інформацію про три бази іншопланетян.