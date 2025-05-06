В ЦРУ обнародовали данные о найденных разбитых НЛО

НЛО / © Pixabay

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Американский ученый Хал Путхофф, известный своим участием в секретных программах ЦРУ, заявил, что начиная с 1940-х годов военные США обнаружили более 10 объектов внеземного происхождения.

Об этом пишет Т4.

Речь идет о разбитых или поврежденных аппаратах, которые извлекали на территории США. По его словам, подобные объекты обнаруживали и в других частях мира — в пустынях, океанах, даже в отдаленных горах. Часть из них, по мнению ученого, может до сих пор находится в укрытиях инопланетян под водой или в горных массивах.

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Путхофф подчеркнул, что не все обнаруженные аппараты были обломками — некоторые были полностью целыми, как бы «подаренными» человечеству как технологические подсказки. Также сообщается, что ему с группой научных экспертов, бывших разведчиков и военных поставили уникальную задачу: оценить, как обнародование информации о том, что США, Китай и Россия нашли внеземной корабль (с доказательствами аварии и найденными телами — при этом чиновники не уточняли, реальная ли это ситуация или гипотетическая), повлияет на общество (позитивно или негативно).

У доктора Путхоффа серьезная репутация: в 1970–80-х годах он был ключевой фигурой в проекте «Звездные ворота» — программе ЦРУ по дистанционному наблюдению, которая исследовала экстрасенсорные способности в целях шпионажа. Этот опыт сделал его консультантом для правительства США по темам, связанным с НЛО и внеземными технологиями.

Он считает происшествие в Розуэлле в 1947 году реальным инцидентом: обломки аппарата доставили на базу ВВС в штате Огайо, а офицеры подтвердили — объект был неземного происхождения. Путхофф ссылается на слова другого физика Эрика Дэвиса, также участвовавшего в исследованиях Пентагона. Дэвис подтверждал, что Министерство обороны США десятилетиями проводило секретные программы по поиску и изучению обломков НЛО.

Что именно удалось изучить — Путхофф не раскрывает, ссылаясь на государственную тайну. Он лишь отметил, что уровень секретности в этих проектах настолько высок, что даже участники не могут обсуждать свою работу между собой. Он назвал это «непристойным уровнем сокрытия».

Интересно, что в 2004 году Путхофф был приглашен принять участие в сверхсекретном проекте ВМС США, задачей которого было выяснить, какие последствия будет иметь раскрытие информации об инопланетянах. Речь шла о гипотетическом случае: что будет, если правительство США признает наличие инопланетного корабля и тел. Участники исследования пришли к выводу: раскрытие нанесет обществу вред — от влияния на религии и финансовые рынки до правовых и социальных потрясений.

Вывод Путхоффа был однозначным: «Если думаете о раскрытии, забудьте об этом». Именно этот вывод, по его мнению, объясняет, почему власти США до сих пор молчат о контактах с инопланетным разумом.

Напомним, ранее мы писали о том, что ЦРУ рассекретило информацию о трех базах инопланетян.