Облако, похожее на НЛО, в Антарктике: полярники запечатлели странное явление

Загадочное облако в Антарктике / © Facebook / Национальный антарктический научный центр

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Возле украинской антарктической станции «Академик Вернадский» зафиксировано необычное атмосферное явление — загадочное облако, похожее на НЛО. Кадры снял глава 30-й Украинской антарктической экспедиции Александр Полудень во время съемки таймлапса.

Об этом сообщил Национальный Антарктический научный центр.

На видео видно, как над островом Галиндез «зависло» овальное облако с четкими краями. Оно не движется, несмотря на ветер, напоминая классические рассказы о летающих тарелках. Однако ученые имеют логическое объяснение.

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Это — лентикулярное (чечевицеобразное) облако. Такие образования возникают, когда поток влажного воздуха натыкается на препятствие (например, горы) и образует атмосферную волну. На ее гребне влага конденсируется в облако, которое остается неподвижным, пока продолжается циркуляция воздуха.

Сейчас в Антарктике сокращается световой день, и уже через месяц солнце будет появляться только на 3-4 часа.

Дата публикации 15:29, 06.05.25 Количество просмотров 4 Загадочное облако-НЛО: украинские ученые показали уникальное явление в Антарктике

Напомним, украинские полярники сняли, как пингвин воровал камешки из чужого гнезда.