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Май на огороде: что лучше сажать в первой половине месяца, а что — во второй
Что и когда сажать в мае.
Май открывает активный сезон посадочных работ на огороде, ведь земля уже достаточно прогрелась, а угроза серьезных заморозков, как правило, проходит. Правильный выбор времени для посадки разных культур является залогом обильного и качественного урожая, самое главное — соблюдать температурный режим.
Овощи для посадки в мае:
Что посадить в первой половине мая
Первая половина мая — этот период идеально подходит для высадки холодостойких культур и овощей с длительным периодом вегетации.
Для раннего урожая семена моркови высевают в начале мая.
Ранние сорта свеклы рекомендуется высевать в первой половине месяца для быстрого получения корнеплодов.
Благодаря короткому сроку созревания редис можно сеять конвейером в течение всего мая, начиная с первых дней.
Лук-севок высаживают в открытую почву в начале мая.
Яровой чеснок высаживают в первой половине мая.
Посев гороха можно проводить в течение всего мая, но ранние посадки способствуют более раннему сбору урожая.
Рассаду ранних сортов капусты высаживают в открытую почву в начале мая.
Высадку картофеля ранних и средних сортов обычно начинают в первой половине мая, когда почва прогреется до нужной температуры.
Что посадить во второй половине месяца
Вторая половина мая — в это время высаживают теплолюбивые культуры, чувствительные к весенним похолоданиям.
Огурцы высаживают в открытый грунт или в теплице, когда температура почвы стабильно достигнет +15°C, а воздух прогреется до +18°C и выше.
Рассаду помидоров высаживают в открытый грунт после того, как минует угроза ночных заморозков.
Перец и баклажаны — эти теплолюбивые овощи также высаживают во второй половине мая, обеспечивая им защищенное от ветра и хорошо освещенное место.
Семена кабачков и патиссонов можно высевать непосредственно в почву, когда она достаточно прогреется, обычно во второй половине мая.
Посев кукурузы производят во второй половине мая, когда минует угроза весенних холодов и почва прогреется до +10+12°C.
Семена тыквы высевают во второй половине мая на хорошо освещенных и прогретых участках.
Теплолюбивую фасоль высевают в конце мая или в начале июня, когда почва прогреется до +15°C.
Ягоды для посадки в мае
Саженцы клубники можно высаживать в течение всего мая, выбирая солнечные участки с хорошо дренированной почвой.
Весенняя посадка малины способствует лучшему укоренению саженцев.
Кусты смородины можно высаживать весной, обеспечивая регулярный полив.
Какую зелень и когда посадить в мае
Семена укропа и петрушки можно высевать в течение всего мая для непрерывного получения свежей зелени.
Салат и шпинат — эти холодостойкие культуры можно сеять в течение всего мая, производя несколько посевов с интервалом в 2-3 недели.
Посев рукколы можно производить в течение мая для получения свежей пикантной зелени.
Теплолюбивый базилик лучше высаживать рассадой или сеять во второй половине мая, когда установится теплая погода.
Семена кинзы можно высевать в течение всего мая.
Важно помнить, что сроки посадки являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от климатических особенностей вашего региона и погодных условий конкретного года. Всегда следите за прогнозом погоды и учитывайте рекомендации для выбранных сортов. Правильная подготовка почвы, качественный посадочный материал и своевременный уход являются ключом к успешному выращиванию овощей, ягод и зелени на вашем огороде.