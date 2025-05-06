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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Май на огороде: что лучше сажать в первой половине месяца, а что — во второй

Что и когда сажать в мае.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Что сажать в мае

Что сажать в мае

Май открывает активный сезон посадочных работ на огороде, ведь земля уже достаточно прогрелась, а угроза серьезных заморозков, как правило, проходит. Правильный выбор времени для посадки разных культур является залогом обильного и качественного урожая, самое главное — соблюдать температурный режим.

Овощи для посадки в мае:

Что посадить в первой половине мая

Первая половина мая — этот период идеально подходит для высадки холодостойких культур и овощей с длительным периодом вегетации.

  • Для раннего урожая семена моркови высевают в начале мая.

  • Ранние сорта свеклы рекомендуется высевать в первой половине месяца для быстрого получения корнеплодов.

  • Благодаря короткому сроку созревания редис можно сеять конвейером в течение всего мая, начиная с первых дней.

  • Лук-севок высаживают в открытую почву в начале мая.

  • Яровой чеснок высаживают в первой половине мая.

  • Посев гороха можно проводить в течение всего мая, но ранние посадки способствуют более раннему сбору урожая.

  • Рассаду ранних сортов капусты высаживают в открытую почву в начале мая.

  • Высадку картофеля ранних и средних сортов обычно начинают в первой половине мая, когда почва прогреется до нужной температуры.

Что посадить во второй половине месяца

Вторая половина мая — в это время высаживают теплолюбивые культуры, чувствительные к весенним похолоданиям.

  • Огурцы высаживают в открытый грунт или в теплице, когда температура почвы стабильно достигнет +15°C, а воздух прогреется до +18°C и выше.

  • Рассаду помидоров высаживают в открытый грунт после того, как минует угроза ночных заморозков.

  • Перец и баклажаны — эти теплолюбивые овощи также высаживают во второй половине мая, обеспечивая им защищенное от ветра и хорошо освещенное место.

  • Семена кабачков и патиссонов можно высевать непосредственно в почву, когда она достаточно прогреется, обычно во второй половине мая.

  • Посев кукурузы производят во второй половине мая, когда минует угроза весенних холодов и почва прогреется до +10+12°C.

  • Семена тыквы высевают во второй половине мая на хорошо освещенных и прогретых участках.

  • Теплолюбивую фасоль высевают в конце мая или в начале июня, когда почва прогреется до +15°C.

Ягоды для посадки в мае

  • Саженцы клубники можно высаживать в течение всего мая, выбирая солнечные участки с хорошо дренированной почвой.

  • Весенняя посадка малины способствует лучшему укоренению саженцев.

  • Кусты смородины можно высаживать весной, обеспечивая регулярный полив.

Какую зелень и когда посадить в мае

  • Семена укропа и петрушки можно высевать в течение всего мая для непрерывного получения свежей зелени.

  • Салат и шпинат — эти холодостойкие культуры можно сеять в течение всего мая, производя несколько посевов с интервалом в 2-3 недели.

  • Посев рукколы можно производить в течение мая для получения свежей пикантной зелени.

  • Теплолюбивый базилик лучше высаживать рассадой или сеять во второй половине мая, когда установится теплая погода.

  • Семена кинзы можно высевать в течение всего мая.

Важно помнить, что сроки посадки являются ориентировочными и могут меняться в зависимости от климатических особенностей вашего региона и погодных условий конкретного года. Всегда следите за прогнозом погоды и учитывайте рекомендации для выбранных сортов. Правильная подготовка почвы, качественный посадочный материал и своевременный уход являются ключом к успешному выращиванию овощей, ягод и зелени на вашем огороде.

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Дата публикации
Количество просмотров
112
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